Ser víctima de una infidelidad es una situación devastadora para una persona, no sólo por lo doloroso y decepcionante de la situación, sino también porque deja una marca en la capacidad de confiar en otro individuo y genera temores a la hora de volver a formar pareja.

La historia de Carly Burke, la cual se viralizó en las redes sociales, tiene como protagonistas a su pareja y a la ex novia de él, pero es mucho más compleja que cualquier caso de infidelidad común y corriente...

"¿Alguna vez estuvieron en una relación en la cual pensaron que los estaban engañando, terminaron descubriendo que, de hecho, eso estaba pasando y desearon el hecho de haber sido engañados? Bueno. Eso me pasó a mí", arrancó contando Carly (@carlybburke) en un video de TikTok.

La joven relató que su pareja, "Bob", la llamaba Jessica todo el tiempo. De inmediato, ella pensó que él le estaba siendo infiel: "Mi novio insistía en llamarme Jessica, a pesar de que mi nombre es Carly. Ahí dije 'guau', definitivamente me está engañando".

Carly recordó una situación que no solo le parecía extraña, sino que la incomodaba mucho: "Su familia me llamaba Jessica. Sus abuelos pedían llamarme Jessica porque 'sería más fácil'. Estaban siendo genuinos, no bromeaban. Mientras, yo decía 'noo, no voy a responder a ese nombre porque no es el mío'".

Con todo eso, la teoría del engaño tomó cada vez más fuerza, y la chica se propuso investigar de qué se trataba. "Bob tenía un collar con un relicario y adentro había una foto, pero nunca me dejó verla", rememoró. Una vez vio el medallón sin que su dueño lo llevara puesto y decidió abrirlo. "La foto era de una chica igual a mí. Luego averigüé, a través de su hermano, que la joven era Jessica y que estaba muerta. ERA SU EX NOVIA MUERTA", remarcó Carly.

La joven fue atando cabos y recordó confusos mensajes de texto que su pareja le mandaba por las noches diciéndole que le "había dejado flores". ¿Qué significaba esto? "El hermano me contó que Bob dejaba flores en la tumba de su ex novia y que luego me mensajeaba para contarme, como si intentara comunicarse con Jessica a través de mí", reveló.

Todas esas macabras secuencias hicieron que Carly decidiera terminar con Bob. "En un momento, rompí la relación, le dije 'esto es muy raro, no puedo seguir' y él se apuñaló a sí mismo, me dijo 'esto es tu culpa, no puedo perderte OTRA VEZ", recordó.

Una historia que pareciera estar sacada del guión de una película de terror. Un joven obsesionado con su ex pareja, cuya muerte jamás pudo superar, y una familia que, en lugar de brindarle asistencia psicológica, prefirió complotarse para ser cómplices de las "locuras" de un chico que, sin lugar a dudas, estaba enfermo.

Las reacciones de los usuarios a la historia de Carly se centraron en el hecho "enfermizo" de que su familia fuera parte de la macabra situación y de la importancia de recibir ayuda profesional cuando se transita un duelo tan complicado, como le ocurría al muchacho.

"¿¡Pero por qué toda su familia estaba involucrada!?", preguntó, horrorizado, un usuario. "Que la familia haya participado de esto es lo que me parte la cabeza", agregó otra internauta. "La manera en que la familia entera lo acompañó para encontrar a la nueva Jessica", destacó, con asombro y un tanto de miedo, un tercer comentarista.

"El hecho de que sus familiares hayan normalizado todo lo hace mucho más inquietante", remarcó una mujer, haciendo referencia al hecho de que, evidentemente, no estaban mucho más "cuerdos" que el novio de Carly. "Es mucho más esfuerzo todo esto que ir a terapia", analizó un hombre. "Es la historia más salvaje. Lo siento mucho. Más personas necesitan hacer terapia después de una pérdida semejante", remarcó una joven. "Me siento tan mal por él, a pesar de todo... Realmente necesita ayuda", completó otra chica.