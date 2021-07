Su pareja falleció en terapia: necesita dinero para cuidar a su bebé prematura

Lautaro Fritzler tiene 24 años y es oriundo de Hernandarias, departamento de Paraná. Se desempeñaba como camionero para una empresa, pero en las últimas semanas debió dejar de trabajar porque un trágico hecho marcó su vida.

Su pareja contrajo Covid-19 estando embarazada. Estuvo en terapia intensiva, logró superarlo, pero se le metió una bacteria intrahospitalaria y la situación se complicó. Decidieron hacerle cesárea y nació Ainhoa, de 32 semanas, que pesó 1.640 kg.

Casi un mes después, el 24 de junio, su mujer falleció. Su pequeña hija requiere de exhaustivos controles y cuidados, por lo que Lautaro debió dejar de trabajar para darle la atención que necesita. Por tal motivo, el joven no cuenta con recursos y solicita ayuda para poder abrir un kiosco, trabajar, juntar dinero y poder también estar junto a su niña.

Sobre su historia de amor con su esposa, Lautaro indicó que “hace muchos años atrás, aproximadamente 2012 estaba en un parque en la salida de nuestro pueblo con una de mis primas, en un momento frena un vehículo y se baja una chica hermosa, con una sonrisa, unos ojos hermosos. Recuerdo bien que le dije a mi prima me enamoré. Pasaron los años y nunca más la volví a ver. En el 2014 en una recepción de una de las escuelas del pueblo la vida me la puso en mi camino una vez más, y una vez más mi corazón parecía que se iba a salir. Recuerdo tanto ese día también. Comencé a averiguar por ella y me enteré que hacía poco se había mudado al pueblo, averigüé su nombre y gracias a las redes sociales la pude encontrar, Josefina Rodríguez. Le empecé a escribir por Facebook, ella no estaba muy interesada en mí, después de mucho tiempo y de insistir logre que me acepte unos matecitos en uno de los parques del pueblo".

"Recuerdo bien que me cebo los mates más feos que había tomado hasta el momento, fríos y muy dulces. Ahí comenzó nuestra historia, ella con 16 años recién cumplidos y yo con 18. Nos empezamos a encontrar más seguido, empecé a conocer su familia y ella la mía, éramos solo amigos, recuerdo la felicidad que tenia de poder estar cerca de ella de poder mirar esos ojos tan preciosos. Dimos el primer paso, nuestro primer beso, recuerdo que la miré y le dije te amo y ella sonrío. El 07 de abril de 2015 a las 20:48 le pedí que sea mi novia. Con Jose siempre tuvimos una relación donde siempre hubo mucho amor, y respeto desde el primer momento”, recordó.

“Con Josefina nos juntamos de muy chicos, recuerdo llevarla a la escuela que estaba cursando su último año y yo me iba a trabajar. Con Jose pasamos millones de cosas, tiempos buenos y otros no tantos. Su sueño era ir a conocer Bariloche, debido a que, no había podido ir en el viaje de egresados, en el año 2017 le regale el viaje a Bariloche, trabaje mucho y no me tomaba los francos que tenía en mi trabajo porque yo quería que ella conozca ese lugar, y así fue, en octubre de 2017 solos y llenos de miedo nos fuimos, el viaje más lindo de nuestras vidas con millones de anécdotas, fueron unos días soñados”, recordó.

"Tuvimos la suerte de que yo entre a trabajar en una empresa del pueblo nuestro, pudimos acomodarnos mejor económicamente y era tiempo de cumplir unos de nuestros sueños, tener nuestro primer bebe. Estuvimos buscando nuestro bebe durante 9 meses, hasta que por fin en noviembre del 2020 llego la notica tan esperada, estaba embaraza. Nuestra felicidad era inmensa, la felicidad de Josefina era contagiable para con todos. Paso el tiempo, nos enteramos que estábamos esperando una niña, mi señora desde que se enteró que estaba embarazada dedico su vida a eso, no hacia otra cosa que hablar de su bebe y hacer cosas para su llegada”, concluyó.

CÓMO COLABORAR

Quién desee donarle dinero puede hacerlo a su cuenta bancaria:

Fritzler Lautaro Natanael

Caja de ahorro banco Patagonia 207026256

CBU 0340207008207026256000

CUIT 20-39579384-6