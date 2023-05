Jesica Minaglia fue asesinada el 15 de abril de 2020 en Santa Cruz y por el femicidio está detenido el expolicía Pablo Núñez, el hombre del que se había separado semanas antes del crimen tras 15 años de relación y con un hijo de 3 años en común. A días de inicio del juicio, previsto para el próximo jueves, un recurso de la defensa presentado a último momento postergó el arranque del debate y hasta impuso una nueva sede judicial.

“Priorizan la comodidad del femicida y no la de la familia de Jesica”, sostuvo en diálogo con TN Joaquín Minaglia, su hermano. Días atrás, apenas fue notificado de la medida, volcó toda su indignación en un posteo que compartió en las redes: “Qué te ha pasado Justicia... piensen...piensen un poco en la madre de Jesi, en la familia. No es fácil organizar un viaje de 1800 kilómetros y que te cambien la fecha una semana antes”.

El femicidio que marcó a Piedra Buena

Nadie pudo anticipar la tragedia hasta que la tuvieron delante. La mamá de Jesica fue quien encontró su cuerpo en medio de una escena impensada y sangrienta. “El sillón que tiene, totalmente blanco, estaba rojo”, relató la mujer en aquel momento, según replicaron los medios locales.

La bronca de la familia Minaglia tras la postergación del juicio. (Foto: Facebook).

Había sangre por todos lados y el cuerpo de Jesica impedía abrir la puerta, por lo que se barajó la hipótesis de que hubiera intentado escapar del asesino. El ataque, sin embargo, la sorprendió por la espalda y selló su destino.

La brutalidad del crimen de la docente fue el primer dato cierto e inobjetable de la investigación. Después, apenas en cuestión de horas, se sumó un segundo indicio evidente. Es que el homicida no se había llevado nada de la casa de la víctima, en la localidad Comandante Luis Piedra Buena. Y tampoco se encontró forzado ningún ingreso. La conclusión entonces de los investigadores fue que ella conocía a la persona que la mató.

“No me hagas cometer locuras”

Jesica Minaglia era víctima de violencia de género. Ni siquiera su familia lo sabía, pero ese fue el motivo por el cual un par de semanas antes de ser asesinada había decidido separarse de su esposo y padre de su único hijo, el cabo de la Policía santacruceña Pablo Núñez.

“Mientras estuvieron juntos él parecía una persona dócil”, manifestó Joaquín, y apuntó: “Mi hermana delante de nosotros siempre se hizo valorar y respetar, pero puertas adentro nunca vamos a saber lo que pasaba”.

“No recuerdo haber visto actitudes violentas, sí machistas”, agregó Minaglia sobre su excuñado. De lo que sí estaban todos al tanto era de la reacción que tuvo Núñez después de que Jesica le pidiera terminar con la relación. Fue a partir de allí cuando empezó con el acoso y las amenazas. “Núñez no toleró que mi hermana haya decidido seguir su camino sola, pero nunca imaginé que algo así podía pasar”, lamentó.

Núñez le enviaba mensajes y la llamaba insistiéndole en que volvieran. Hasta llegó a advertirle: “No me hagas cometer locuras”. La maestra pensó que él intentaría suicidarse, pero se trataba de una amenaza directa hacia ella.

Minaglia era maestra de la Escuelita del Río, en Piedra Buena. (Foto: Facebook).

La noche del 14 de abril Núñez fue a la casa de Jesica y se desató una discusión entre ambos que, en un determinado momento, él dio por terminada abruptamente golpeando por la espalda y en la cabeza a su exmujer con un “elemento romo-contundente”.

“Mi hermana agonizó desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana aproximadamente”, recordó Joaquín Minaglia, y añadió: “Se arrastró sobre su propia sangre, trató de incorporarse, de llegar a la puerta y pedir ayuda...”. No lo consiguió y Núñez la dejó ahí, tirada, y se fue sin mirar atrás. “Pudo haber vuelto y haber solucionado lo que hizo”, cuestionó. Pero eso no sucedió. En cambio, puso en marcha su plan para que no lo descubrieran.

El plan para salir impune

“Claramente, Núñez utilizó los conocimientos de su profesión siendo cauteloso para no ser descubierto”, aseveró oportunamente la jueza Noelia Ursino en su procesamiento con prisión preventiva para el acusado.

Además de usar su vehículo y el de sus padres para intentar despistar a las autoridades cuando fue a la casa de la víctima, también evitó el domo del centro de monitoreo de la ciudad y apagó su teléfono celular para evitar que este fuera ubicado cerca de la casa de la docente. Lo apagó a las 19:30 horas, antes de ir hasta allá, y volvió a encenderlo a las 21:30.

El juicio por el femicidio se pospuso para el 8 de mayo y se llevará a cabo en Río Gallegos. (Foto: gentileza Aire de Santa Fe).

Después, llamó reiteradas veces a su exsuegra, la mamá de la víctima, fingiendo preocupación porque él estaba al cuidado de su hijo, pero no podía ubicarla a ella para llevárselo. “Núñez quería que la madre de Jesica descubriera su cuerpo y la llamó repetidas veces. Para así alejarse de cualquier vinculación con el crimen que perpetró”, destacó en su resolución la jueza Ursino.

Y el golpe de gracia: el expolicía le envió mensajes a la propia Jesica después del ataque. Todo formaba parte de su coartada para salir impune, pero no lo ayudó tanto como esperaba. Núñez fue el primer y único sospechoso del caso, lo detuvieron horas después de que encontraran el cuerpo de la maestra y permanece preso desde entonces a la espera del juicio.

Los Minaglia no volvieron a tener ningún tipo de contacto con Núñez después del crimen. “Nunca pidió perdón...tampoco declaró”, dijo a este medio Joaquín, y subrayó: “No colabora con la causa ni para defenderse”.

Los hermanos Minaglia. (Foto: gentileza Joaquín Minaglia).

Un cierre necesario

Además del procesamiento de Núñez, la Justicia de Santa Cruz ordenó un embargo sobre sus bienes “hasta cubrir la suma de 3 millones de pesos” y pidió que se arbitren los medios para que la reparación económica la reciba su hijo, que solo tenía 3 años cuando su papá mató a su mamá.

La jueza Noelia Ursino basó su decisión en la denominada Ley Brisa (27452), según la cual se establece un pago “para niñas, niños y adolescentes menores de 21 años cuando su progenitor haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de progenitora”.

“Queremos prisión perpetua”, sostuvo tajante Minaglia sobre el cierre de la entrevista, y concluyó: “Una condena no nos va a devolver a Jsica, pero sí va a ser un cierre para esta etapa”. Un cierre necesario.