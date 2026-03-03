El Ministerio del Interior publicó el nuevo cuadro tarifario de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), organismo que depende de la Secretaría de Interior. La actualización fue establecida mediante la Resolución 19/2026, que dejó sin efecto disposiciones anteriores dictadas en 2025 por la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior.

El objetivo principal es actualizar las tasas que percibe el RENAPER por la expedición de documentos, certificados, testimonios y otros servicios, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 17.671 y sus modificaciones. Según se indicó oficialmente, la medida busca sostener la prestación eficiente de los servicios ante el creciente uso de herramientas digitales y la mayor demanda de validación de identidad.

En paralelo, a través de la resolución 106/2026 del propio RENAPER, también se actualizaron los montos para la tramitación del pasaporte.

Nuevos valores del DNI para argentinos

El primer DNI para recién nacidos continuará siendo gratuito hasta los seis meses de edad.

En tanto, el primer ejemplar de DNI por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad, así como las actualizaciones a los 5, 8 y 14 años, pasarán a costar $10.000.

Los nuevos ejemplares por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción también tendrán un valor de $10.000.

En cuanto a las modalidades exprés:

· Trámite exprés: adicional de $16.000 (total $26.000).

· Trámite en 24 horas: adicional de $31.000 (total $41.000).

· Trámite al instante (en oficinas habilitadas): adicional de $47.000 (total $57.000).

DNI para personas extranjeras

La primera identificación y las actualizaciones principales para extranjeros —tanto ciudadanos del MERCOSUR como de otros Estados— costarán $20.000, ya sea para menores de 14 años o mayores con residencia temporaria o permanente.

Las gestiones de actualización, rectificación o cambio de domicilio también tendrán un costo de $20.000 por trámite.

Servicios digitales y validación de identidad

El nuevo esquema incorpora valores para servicios digitales vinculados a la validación de identidad y verificación de datos mediante tecnología API REST.

Los costos serán escalonados:

· $60 por transacción hasta 40.000 operaciones mensuales.

· $35 por transacción entre 40.000 y 2 millones.

· $20 por transacción para más de 2 millones.

La prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte costarán $70 cada una. Para organismos de la Administración Pública Nacional, las tarifas serán reducidas, con valores que van de $2 a $7 por transacción, según volumen y tipo de servicio.

Otros trámites

· Copias autenticadas de constancias e información especializada: entre $8.000 y $9.000.

· Nuevo ejemplar de DNI por errores formales (pasados 90 días): $10.000.

· Rectificación de datos sin emisión de DNI: sin cargo.

· Peritajes sobre DNI: $15.000 (informe forense) y $8.000 (informe simple).

· Fabricación de credenciales diplomáticas, consulares y de organismos internacionales: $31.000.

· Autorización de viaje al exterior para menores con pasaporte ordinario: $30.000.

Cuánto costará el pasaporte

El pasaporte ordinario con entrega regular tendrá un costo de $100.000.

Para quienes requieran mayor urgencia:

· Trámite exprés: adicional de $100.000 (total $200.000).

· Resolución inmediata: adicional de $230.000 (total $330.000).

El pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje para personas apátridas y el de personas refugiadas también costarán $100.000.

En caso de reposición por errores formales de emisión detectados dentro de los 90 días corridos desde la entrega, no se cobrará tasa. Esta excepción solo rige para fallas formales del proceso de emisión.

Exenciones previstas

El cuadro tarifario contempla exenciones para organismos públicos que requieran documentación en el marco de sus funciones, personas sin recursos económicos y sus hijos menores de 18 años o personas a cargo con capacidades restringidas, dio cuenta Infobae.

También estarán exentos quienes tramiten rectificación registral de sexo, cambio de nombre de pila, clasificación de género “X” y la expedición correspondiente del DNI; quienes soliciten certificado de pre-identificación por carecer de DNI y acta de nacimiento; y quienes gestionen el primer ejemplar por inscripción tardía.