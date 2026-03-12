El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este jueves 12 de marzo se presenta con buen tiempo en Entre Ríos. El cielo estará soleado con escasa nubosidad. Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados.

El pronóstico extendido anticipa un aumento de las temperaturas que se sentirán sobre todo la semana que viene, con máximas de hasta 33 y 34 grados.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este jueves 12 de marzo

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados. También se indica mayor nubosidad de mañana y la tarde, mientras que de noche parcialmente nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. En la capital y alrededores se espera un cielo parcialmente nublado durante todo el día.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 28 grados. Se indica cielo mayormente nublado al comienzo del día y parcialmente nublado al finalizar.

En Gualeguay y Victoria, por último, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 30 grados. También se informa que habrá un cielo parcialmente nublado toda la jornada.