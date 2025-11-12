El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- prevé un miércoles nublado con mínimas de 15 grados y máximas de 25 grados. Sin embargo, la temperatura irá escalando y se posicionará en los 31 grados en los próximos días.

Este jueves, las máximas escalarán hasta los 27°, mientras que viernes y sábado serán los días más calurosos, con 30° y 31° en la ciudad.

Las elevadas temperaturas podrían traer inestabilidad durante el fin de semana, aunque la probabilidad de lluvias todavía es baja. Esto estaría acompañado por un descenso gradual de la térmica.