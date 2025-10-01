El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este miércoles 1 de octubre se presenta con buen tiempo en la ciudad. El cielo soleado y se aguardan máximas de hasta 25 grados.

Las temperaturas irán en ascenso durante esta semana. Los días más calurosos se esperan para el viernes y sábado. De hecho, el sábado se aguardan temperaturas máximas de 30 grados en Gualeguaychú.

La nubosidad también será variable, aunque con una mayor presencia de nubes estos días. Para el fin de semana, probablemente el domingo de madrugada, vuelven las lluvias y tormentas.

Dónde y cuándo anuncian días calurosos en Entre Ríos



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se pronostican 28 grados para el viernes y 31 grados de máxima para el sábado. El domingo refresca y anuncian hasta 25 grados.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, se indican hasta 27 grados el viernes, mientras que el sábado treparía a 31 grados. El domingo indican 25 grados de máxima.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se esperan 28 grados para el viernes y 30 grados para el sábado. El domingo bajaría a 23 grados.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 28 grados para el viernes y 30 grados para el sábado. El domingo la temperatura máximas descendería hasta los 23 grados.