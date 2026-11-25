El dólar vuelve a negociarse en alza este miércoles, en la séptima sesión operativa con presión alcista sobre la tasa de cambio. El dólar mayorista es negociado a las 12 horas con ganancia de 18 pesos o 1,5%, a 1.611 pesos.

En el transcurso de noviembre, el dólar mayorista amplía a 77 pesos o 5% la suba, un movimiento que apunta a superar con creces la inflación estimada para el noveno mes del año.

El dólar al público gana 15 pesos o 0,9%, a $1.630 para la venta, según la referencia del Banco Nación.

En tanto, el dólar blue experimenta una suba de 40 pesos o 2,4%, a 1.740 pesos, también en un máximo nominal.

Se trata de la octava rueda seguida con ganancias para el dólar informal. A la vez, el “contado con liquidación” mediante acciones cede cerca de 20 pesos o 1,5, en los 1.770 pesos.

Pese al avance de la crisis económica, que ya entró oficialmente en recesión, y de la financiera, con subas del tipo de cambio y caída de bonos y acciones, Milei no evalúa echar al ministro de Economía Luis Caputo, quien esta mañana volvió a sostener que no habrá cambios en la política económica.