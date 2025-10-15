TENSIÓN EN LOS MERCADOS
Suben el dólar oficial y el blue tras la conferencia de Trump y Milei
El dólar al público es ofrecido con alza de 30 pesos o 2,2%. El blue avanza a $1.455
Con el impulso del ascenso del dólar mayorista, el dólar al público gana 30 pesos o 2,2%, a $1.415 para la venta en el Banco Nación.
El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedia $1.415,09 para la venta y $1.361,57 para la compra.
Además, la suba del dólar oficial y la tensión cambiaria en la previa electoral también influye en el reducido mercado blue o informal, donde el dólar es ofrecido a $1,455 para la venta, con una ganancia de 35 pesos o 2,5% en el día.
