El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informó que este miércoles 3 de diciembre se presenta con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. El cielo estará soleado y con escasa nubosidad por momentos.

Las temperaturas comienzan una tendencia ascendente. Para hoy se anuncian máximas de 30 grados, pero los próximos días seguirán subiendo y se aguardan hasta 33 y 34 grados el sábado y domingo.

No hay anuncio de lluvias por varios días. Recién para el feriado del lunes 8 de diciembre se pronostican lluvias y tormentas en Entre Ríos debido a la llegada de un sistema frontal.

Tiempo en Entre Ríos: miércoles 3 de diciembre

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados. El día comienza ligeramente nublado, seguirá algo nublado y finalizará despejado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. Se espera cielo despejado, prácticamente sin nubes.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 30 grados. Allí también se prevé un día soleado con escasas nubes de tarde.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 16 grados de mínima y 30 grados de máxima, con cielo ligeramente nublado gran parte del día.