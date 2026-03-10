El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes con buenas condiciones climáticas en la ciudad. En esa línea, se anuncian algunas nubes y temperaturas agradables, con máximas que no superarán los 30°C.

Se aguarda un incremento de las térmicas durante la semana. Se espera nubosidad variable, sin lluvias.

Así estará el tiempo este martes



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 29 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, también se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 29 grados. Allí se prevé cielo mayormente nublado durante el martes.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 29 grados. En estas localidades se pronostica cielo parcialmente nublado.