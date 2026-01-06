EL TIEMPO EN GUALEGUAYCHÚ
Suben las temperaturas y se aproxima un frente de lluvias y tormentas
Para este martes se anuncian 32°C de máxima. Los próximos días se prevén inestabilidades. ¿Qué día se pronostica la llegada de un sistema frontal?
El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia para hoy buenas condiciones del tiempo en Gualeguaychú. La jornada se presentará soleada y con escasa nubosidad. Las temperaturas suben y se anuncian 32 grados de máxima.
Sin embargo, las inestabilidades llegarán durante varios días seguidos. Entre este miércoles y el sábado se anuncian diferentes lluvias, tormentas y cambios de tiempo repentinos, con mejoras temporarias.
Cuándo anuncian lluvias y tormentas en Entre Ríos
El pronóstico indica elevada nubosidad para este miércoles 7 de enero. En Gualeguaychú pueden producirse chaparrones y tormentas aisladas, aunque no sería un fenómeno significativo.
El jueves continuaría inestable y no se descartan algunas lluvias aisladas, sobre todo en horas de la tarde y la noche.
En tanto, el principal sistema frontal llegaría el viernes. Para ese día se anuncian tormentas más fuertes, con abundante caída de agua. Este fenómeno provocará incluso un descenso térmico.