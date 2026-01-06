El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia para hoy buenas condiciones del tiempo en Gualeguaychú. La jornada se presentará soleada y con escasa nubosidad. Las temperaturas suben y se anuncian 32 grados de máxima.

Sin embargo, las inestabilidades llegarán durante varios días seguidos. Entre este miércoles y el sábado se anuncian diferentes lluvias, tormentas y cambios de tiempo repentinos, con mejoras temporarias.

Cuándo anuncian lluvias y tormentas en Entre Ríos



El pronóstico indica elevada nubosidad para este miércoles 7 de enero. En Gualeguaychú pueden producirse chaparrones y tormentas aisladas, aunque no sería un fenómeno significativo.

El jueves continuaría inestable y no se descartan algunas lluvias aisladas, sobre todo en horas de la tarde y la noche.

En tanto, el principal sistema frontal llegaría el viernes. Para ese día se anuncian tormentas más fuertes, con abundante caída de agua. Este fenómeno provocará incluso un descenso térmico.