El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia buen tiempo para este miércoles y se prevé una jornada con cielo parcialmente soleado. Las temperaturas comienzan a subir y se prevén máximas de hasta 28 grados.

El calor se hará sentir durante la semana. Al mismo tiempo, anticipan nuevas inestabilidades para este miércoles por la noche, que se extenderían hasta el jueves, lo que traerá mayor humedad y sensación térmica más elevada.

El pronóstico extendido anticipa que luego mejoras temporarias para el viernes y sábado en Gualeguaychú. Para el domingo se prevén también eventuales precipitaciones aisladas y un descenso térmico para el lunes próximo.