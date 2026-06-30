El titular del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, actualizó este martes el balance oficial de víctimas por el doble terremoto que golpeó el norte del país. Según informó, la emergencia deja hasta el momento 1.943 personas fallecidas y 10.571 heridas, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Rodríguez señaló que el día de los sismos había unas 30.000 personas vacacionando en Catia La Mar. Explicó que 13.400 personas lograron evacuar durante las primeras horas y que, desde el inicio de la emergencia, los equipos de rescate han auxiliado a 6.461 personas, incluido un bebé de dos años localizado este martes. En total, indicó, 19.861 personas lograron salir de las áreas afectadas entre evacuaciones y rescates.

El balance oficial también da cuenta de 15.866 damnificados, 28.380 personas que reciben atención médica en hospitales y campamentos temporales, y 80.870 personas asistidas desde el inicio de la emergencia. Además, permanecen habilitados 69 refugios en La Guaira, Caracas, Miranda y otras regiones del país.

Las operaciones continúan con la participación de 51 delegaciones internacionales, 26.121 efectivos venezolanos desplegados en las zonas del desastre y 15.467 voluntarios, que siguen colaborando en la búsqueda de sobrevivientes y la asistencia a los damnificados.