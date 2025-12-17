El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este miércoles 17 de diciembre se presenta con buenas condiciones del tiempo en la ciudad. Suben las temperaturas y se prevén hasta 31 grados.

Serán tres días estables esta semana, con un aumento gradual del calor. Miércoles, jueves y viernes serán jornadas con buen tiempo, llegará a los 33 grados. En tanto, el sábado volverían las inestabilidades a Gualeguaychú.

El pronóstico extendido anticipa que el fin de semana regresaría un sistema frontal que provocará lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrían darse entre el sábado y el domingo.

Tiempo en Entre Ríos: miércoles 17 de diciembre



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. Se prevé cielo entre despejado y algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 14 grados y una máxima de 29 grados. Allí también se indica cielo despejado con muy escasa nubosidad.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 31 grados. Se informa cielo entre ligeramente y parcialmente nublado durante la jornada.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 31 grados de máxima, con cielo también entre ligeramente y parcialmente nublado.