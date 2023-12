Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro con autoridades provinciales, municipales y representantes de las principales agrupaciones gremiales de Entre Ríos. En ese marco, fue consultado sobre el futuro de los fondos que Nación solía realizar en concepto de subsidio al transporte público.



"Primero necesitamos entender de qué magnitud va a ser el recorte de los subsidios, todavía no tenemos ese dato por parte del Gobierno nacional. No tenemos información precisa de cómo o de cuánto va a ser el subsidio, si es que va a existir", aseguró el gobernador de Entre Ríos.

Por otro lado, se refirió al encuentro que mantuvo con los gremios este miércoles en Casa de Gobierno. "Fue importante. Transparenté la situación en la que nos estamos moviendo, la falta de recursos con la que contamos pero también la decisión del gobierno de intentar ordenarla".

Asimismo, sostuvo que la intención es mejorar "no sólo la situación salarial sino también la forma en la que se trabaja en general en el Estado; hay muchas cosas que exceden lo salarial y que también hay que incluir en la discusión con los representantes de los trabajadores".



