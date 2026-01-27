El Gobierno implementó un nuevo esquema para el acceso a los subsidios de luz y gas unificado y 100% online. La iniciativa se concentra en una sola plataforma el trámite y da inicio a la inscripción 2026.

Ante los recientes aumentos en las tarifas de energía y la implementación del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que rige desde este 2026, mantener la ayuda del Estado es clave para evitar pagar el costo pleno de las boletas de luz y gas.

Aunque el sistema migra automáticamente a muchos usuarios que ya estaban categorizados en los niveles de menores ingresos, es fundamental revisar la situación particular de cada hogar, ya que se han endurecido los cruces de datos patrimoniales y de ingresos.

A continuación, el detalle de quiénes pueden pedir el subsidio, quiénes quedan excluidos y cómo realizar el trámite online.

¿Quiénes deben inscribirse?

Según la nueva normativa, el registro es obligatorio para aquellos que nunca hayan solicitado el beneficio y deseen recibirlo.

Sin embargo, hay grupos específicos que deben prestar especial atención:

Nuevos usuarios: Quienes no hayan completado el formulario anteriormente.

Usuarios de Garrafas: Aquellos que recibían el ex Programa Hogar deben inscribirse en el nuevo esquema para mantener el descuento.

Tarifa Social: Usuarios que contaban con Tarifa Social de Gas en ciertas localidades también deben anotarse.

Usuarios que contaban con Tarifa Social de Gas en ciertas localidades también deben anotarse. Actualización de datos: Si bien los usuarios de los anteriores niveles N2 (bajos ingresos) y N3 (ingresos medios) fueron migrados automáticamente, se recomienda ingresar a actualizar la Declaración Jurada si hubo cambios en los ingresos o en la composición del grupo familiar para evitar perder la ayuda.

Los nuevos requisitos y topes de ingresos

El filtro principal para acceder al subsidio sigue siendo el nivel de ingresos, pero se suman criterios patrimoniales más estrictos. Para acceder a la ayuda, el hogar debe cumplir con:

Ingresos: Los ingresos netos (de bolsillo) de todos los integrantes del hogar sumados deben ser menores a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) de un “hogar tipo 2” según el INDEC. Patrimonio (Exclusiones): Quedan automáticamente excluidos del subsidio y pagarán tarifa plena quienes: Posean 3 o más inmuebles .

. Tengan un auto con una antigüedad menor a 3 años (excepto hogares con certificado de discapacidad CUD).

(excepto hogares con certificado de discapacidad CUD). Posean embarcaciones de lujo o aeronaves.

Sean titulares de activos societarios o empresas.

Paso a paso: cómo hacer el trámite online

El trámite es gratuito y 100% digital. Se realiza a través del sitio oficial del Gobierno nacional.

Ingresar a la web: Entrá a argentina.gob.ar/subsidios. Es necesario contar con una cuenta de Mi Argentina. Tener la factura a mano: Necesitás buscar el número de medidor y el número de cliente/servicio/cuenta (en Entre Ríos, estos datos figuran en el margen superior de las facturas de Enersa o Gas Nea). Documentación personal: Tené a mano el último ejemplar de tu DNI y el número de trámite que figura en el frente del mismo. Datos del hogar: Deberás informar el CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y detallar los ingresos de bolsillo de cada uno. Correo electrónico: Es vital registrar un email de uso frecuente, ya que allí llegarán las notificaciones sobre el estado del trámite y la categorización final.

Una vez enviado el formulario, este tiene carácter de Declaración Jurada. El Estado cruzará estos datos con AFIP, ANSES y los registros de propiedad para determinar la elegibilidad.

¿Qué pasa si mis ingresos cambiaron?

Si tu situación económica empeoró o si un integrante de la familia se mudó, es importante ingresar al sistema para “Modificar o eliminar la solicitud”. Mantener los datos actualizados es la única forma de garantizar que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan y evitar recategorizaciones erróneas que impacten en las próximas facturas.