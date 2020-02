Subsidios: Gualeguaychú, la más perjudicada del nuevo sistema de subsidios

De las cuatro localidades más grandes de Entre Ríos, la Ciudad del Carnaval es la que menos incremento recibirá del renovado Fondo Compensador dispuesto, en principio hasta el 1º de abril. El aumento no llega al 20% para las empresas locales, mientras que Concepción del Uruguay y Concordia recibirán una suba de más del 184%. En Paraná el subsidio nacional aumentó un 53%. Hasta el momento, no se ha pagado ninguna cuota de este nuevo esquema.

Luciano Peralta

El Ministerio de Transporte de la Nación trabaja en el nuevo esquema de subsidios que operará en todo el país a partir del 1º de mayo, cuando finalice el congelamiento de tarifas dispuesto por el Ejecutivo. Según viene expresando el ministro Mario Meoni, la idea es que el Estado subsidie una misma tarifa plana en todo el país, que sea la base para que las provincias y los municipios discutan sus propios sistemas de subsidios.

También ha expresado la voluntad de subsidiar la demanda, o sea al pasajero, en vez de subsidiar la oferta, las empresas. Pero, más allá de las intenciones expresadas, se sabe poco y nada sobre las medidas a aplicar, que vienen a reponer los subsidios quitados hace poco más de un año por la anterior gestión Nacional, medida que afecto de sobremanera al sector en todo el país.

598b9512-64aa-4acd-be22-aac9d340260c.jpg

Ahora bien, el pasado 27 de enero se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 14/2020 del Ministerio de Transporte, mediante la cual se dieron a conocer los montos del nuevo Fondo Compensador que le corresponden a cada localidad a partir de enero pasado (aunque todavía no se ha cobrado). Se trata de una asignación de carácter parcial, por 120 días, aunque podrá ser prorrogada, hasta tanto se constituya un nuevo fondo sustitutivo.

Conocidos los montos dispuestos –a los que se llegan tras el análisis de costos de cada empresa– los transportistas locales se quejaron porque de las cuatro localidades más grandes de Entre Ríos, Gualeguaychú parece ser la más perjudicada. ¿Por qué? Porque si se considera el incremento dispuesto para Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, en todos los casos el porcentaje de aumento para el año que comienza es mayor que el recibido por los transportistas locales.

Nuevos subsidios

Ante la crítica situación del sector, en agosto del año pasado la Nación definió el pago del Fondo Compensador (Resolución 1.086) hasta fin de año. Para Gualeguaychú, la Secretaría de Transporte de la Nación envió un total de $5.809.110,43, distribuidos en cinco pagos. Las firmas Delcausse Hermanos –concesionario de las Líneas 1 y 4– recibió cerca del 66% y El Verde –Línea 5–, cerca del 34%. Santa Rita, en tanto, quedó fuera del reparto por prestar un servicio considerado provincial.

Por mes las dos empresas de la ciudad se dividieron el monto de $1.161.822,09. El reclamo es porque para este año ese monto ascendió a los $1.390.697,29, lo que implica un aumento del 19,69%. Una suba mucho menor que la definida para Paraná, y ni hablar de Concordia y Concepción del Uruguay, las dos más beneficiadas.

En la capital provincial, la otra ciudad entrerriana que cuenta con el sistema SUBE, se pasará de cobrar $9.774.380,19 por mes (el monto se divide entre las empresas que operan allí) a percibir $14.957.296,62. Lo que significa un incremento del subsidio del 53%.

Los casos de Concordia y Concepción del Uruguay, ciudades que no cuentan con SUBE, son realmente significativos. Hasta diciembre del año pasado, la Ciudad del Citrus recibió $4.311.786,41 por mes en concepto de subsidio. Mientras que, según la información que se desprende de la Resolución 14/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación, este año recibirá $12.285.148,46, lo que implica una suba del 184,9 %.

Misma suerte corrió Concepción del Uruguay. Ya que las empresas que operan en esa ciudad pasarán de percibir $703.804,90 a $2.005.282,00, recibiendo un aumento idéntico al aplicado en Concordia.

Esta situación generó el descontento de los transportistas locales que no terminan de entender cuáles son los criterios para considerar subas tan disparejas porcentualmente hablando, cuando existen gastos fijos –combustibles, repuestos, etc. – que son comunes para todos. Esta y otras definiciones se continuarán discutiendo en las semanas próximas. Mientras tanto, el sector espera el pago de la primera cuota, correspondiente a enero, del nuevo Fondo Compensador. Hasta el momento no han visto un peso.