El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas de ayer, cuando personal de la Sección Comando Radioeléctrico y la Comisaría Tercera debió intervenir en un conflicto de violencia familiar. El operativo se desplegó a partir de un llamado de emergencia recibido en la Sala de Comando, lo que motivó el envío de móviles policiales hacia un domicilio ubicado en las inmediaciones de la calle Misiones al 500 aproximadamente.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que un hombre de 52 años mantenía una postura hostil y se encontraba agrediendo verbalmente a sus hijos. Frente a este escenario, los funcionarios intentaron mediar para que el sujeto depusiera su actitud. Sin embargo, este respondió reaccionando de manera violenta contra los propios efectivos. Ante esta situación, el personal debió aprehenderlo.

Tras el procedimiento, tomó intervención la Fiscalía de Género en turno, desde donde se dispuso el traslado y posterior alojamiento del detenido en las instalaciones de la Jefatura Departamental, mientras se continúa con las diligencias judiciales de rigor.