En la divisional de ascenso, el plato fuerte estará en el estadio Nicolás Marín —la “Terraza Norteña”—, donde desde las 16 el "Suda" y el "Black" se verán las caras por la zona B del Torneo Clausura “Alfredo ‘Piyo’ Fernández”. Ambos vienen de tropezar en el debut: el subcampeón del Apertura cayó 1-0 ante Juvenil del Norte, mientras que Sud América cayó 2-1 como visitante frente a Defensores del Sur.

El historial entre los protagonistas del clásico en la B marca una marcada paridad en el torneo pasado: en el Apertura, Black River ganó 2-1 la primera rueda en cancha de Cerro Porteño, pero Sud América se tomó revancha en su casa imponiéndose 4-2.

Por su parte, el Clausura de Primera A (“Claudio ‘Lalo’ Romani”) tendrá acción nocturna a partir de las 21.15 en La Ciudadela. Allí, Pueblo Nuevo buscará recuperarse de la caída inicial ante Central Larroque cuando reciba a un entusiasmado Deportivo Urdinarrain, que llega con la intención de cosechar su segundo triunfo al hilo en la zona B tras vencer a Central Entrerriano.

La actividad para los dos torneos continuará durante el fin de semana. En la Primera B, mañana a las 16.15 cerrarán la zona A los duelos Isleños Independientes vs. Sporting (campeón vigente) y Cerro Porteño vs. Atlético Sur en Pueblo Belgrano.

La fecha comenzó anoche con la victoria de Juvenil del Norte como local -en cancha de Central Entrerriano- sobre Deportivo Gurises 2-0, con goles de Maximiliano Sosa y Rodrigo Dargain.

En tanto, el menú dominical de la Primera A ofrecerá tres cotejos: a las 12.15 jugarán Central Entrerriano – La Vencedora y Unión del Suburbio – Sarmiento; mientras que a las 16.15 se medirán Central Larroque – Camioneros. La jornada de la A se completará el martes a las 21.15 en el Municipal con el choque entre Independiente y Juventud Unida.

Anoche, en el inicio de la fecha, Juventud Urdinarrain y Defensores del Oeste igualaron sin goles en un encuentro correspondiente a la zona A.