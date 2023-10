Sudáfrica le ganó la final del Mundial de Rugby 2023 a Nueva Zelanda por apenas un punto, 12-11, en un partido dramático que se sufrió hasta el último instante.

Los Springboks tuvieron ventaja numérica en buena parte del duelo pero nunca consiguieron la tranquilidad de una distancia abultada en el resultado ante unos valientes All Blacks, que tuvieron buenas posibilidades de dar vuelta el marcador en diferentes oportunidades durante el segundo tiempo.

De esta manera, se consagraron bicampeones y se convirtieron en el equipo más ganador en la historia de los Mundiales, con cuatro títulos. Además, tienen la marca de haber ganado todas las finales a las que llegaron. Nueva Zelanda, por su parte, se queda con tres conquistas y el deseo de revancha recién en cuatro años cuando se dispute el Mundial 2027 en Australia.

El arranque del partido fue accidentado. El sudafricano Bongi Mboanambi tuvo que salir del campo de juego lesionado a los 4 minutos de juego. La repetición detectó que se debió a una infracción de Shannon Frizell, que vio la tarjeta amarilla y dejó a su equipo con 14 jugadores. Esa jugada derivó en un penal que Handré Pollard transformó en los primeros tres puntos del partido.

Tras las revisión de los jueces, Frizell volvió al campo de juego a los 12 minutos del primer tiempo, justo cuando los Springboks sumaron con una nueva patada a los palos de Pollard y se adelantaron 6-0 en el marcador.

Nueva Zelanda descontó con un penal de Richie Mo'unga a los 17' de esa etapa inicial e, inmediatamente después, Sudáfrica volvió a ponerse a seis con una nueva ejecución precisa de Pollard.

Los de negro jugaron todo el segundo tiempo con un jugador menos, ya que Sam Cane fue amonestado en primera instancia y luego, tras la revisión del equipo arbitral, vio la tarjeta roja por un golpe involuntario en la cara de Jesse Kriel.

Pollard y Mo'unga se mantuvieron, hasta ese momento, con 100% de efectividad en sus patadas a los palos y Sudáfrica pasó a ganar por 12-6, resultado que se mantuvo hasta el final de la primera parte. Sin tries, todos los puntos llegaron desde los pies de Handré Pollard (cuatro penales) y Richie Mo'unga (dos penales).

El complemento empezó movido, especialmente para los Springboks. Estuvieron a centímetros de llegar al try en dos oportunidades y fallaron un drop desde una posición cómoda, pero luego sufrieron la amonestación de Siya Kolisi por un golpe en el rostro de Ardie Savea y jugaron por 10 minutos con 14 jugadores cada uno.

Luego, el que llegó al try fue Aaron Smith, tras una gran jugada personal de Richie Mo'unga, y así el equipo neozelandés descontaba en la final del mundo, pero la revisión del TMO encontró un knock on que anuló esa acción. Seguía ganando Sudáfrica 12-6, mientras Kolisi volvía al campo de juego tras cumplir la sanción.

Finalmente, llegaría el descuento de Nueva Zelanda. Beauden Barrett apoyó el primer try de la final y así los All Blacks quedaron a un punto, luego de que Mo'unga falle la conversión cuando faltaban 20 minutos para el final del tiempo regular.

Más adelante, Chestin Kolbe fue amonestado por una infracción a falta de ocho minutos para el final, por lo que Sudáfrica iba a jugar lo que restaba de la final con 14 jugadores. Esa acción derivó en un penal que Jordie Barrett, desde la mitad de la cancha, no logró anotar: se le fue apenas desviado. Se mantenían los Springboks arriba 12-11. Y así terminó la final.

Como en cuartos (29-28 vs Francia) y en semis (16-15 vs Inglaterra), Sudáfrica se impuso por un punto y se consagró campeón de la Copa del Mundo de Francia 2023 en una final dramática. De esta manera, se consagraron campeones del mundo por cuarta vez, defendiendo el título obtenido hace cuatro años en Japón 2019, y quedaron como los máximos ganadores superando, justamente, las tres consagraciones de los All Blacks.