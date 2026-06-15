La selección de Suecia debutó en el Mundial 2026 con una contundente goleada 5-1 a Túnez, para ponerse primero en el Grupo F.

Los goles del combinado del país europeo los hicieron Yasin Ayari (por duplicado), Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg, mientras que para los africanos había descontado Omar Rekik.

El encuentro comenzó rápidamente favorable a Suecia, ya que a los siete minutos se logró poner en ventaja luego de que un remate del delantero Víctor Gyokeres sea desviado sobre la línea y le deje el rebote al volante Yasin Ayari, que definió de primera desde el borde del área.

Cuando iba media hora de juego, Isak estiró la ventaja al hacer un recorte hacia adentro y sacar un disparo al segundo palo que pasó por encima de la mano izquierda del arquero Abdelmouhib Chamakh, de floja reacción.

Túnez, por su parte, logró irse al entretiempo con solo un gol de desventaja, gracias al gol de Reiki, quien se impuso en las alturas para anotar con un cabezazo al segundo palo.

Ya en la segunda mitad, cuando transcurrían 14 minutos, Suecia pudo volver a estirar la ventaja a través de Gyökeres, quien definió cruzado al aprovechar una muy floja salida de los jugadores tunecinos.

Finalmente, Svanberg hizo historia al convertir el 4-1 a los 41 minutos del complemento, solo segundos después de ingresar desde el banco de suplentes, mientras que Ayari anotó el 5-1 definitivo en la última jugada del encuentro.

Gracias a este gran triunfo, Suecia se ubicó primero en el Grupo F con tres puntos, para quedar por encima de Países Bajos y Japón, que más temprano habían igualado 2-2.__IP__

La próxima presentación de Suecia será el sábado 20 cuando se enfrente con Países Bajos. Túnez, por su parte, se medirá con Japón el próximo domingo 21.