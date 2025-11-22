El viernes por la noche, Antonella se puso su vestido rojo vaporoso, se maquillo y usó una tiara para vivir uno de los momentos más inolvidables de su vida.

Luego de atravesar las sesiones de quimioterapia en el Hospital San Roque de Paraná, la joven pudo festejar su cumpleaños de 15, gracias al esfuerzo de la ONG “Donar en Vida” dedicada al acompañamiento de pacientes oncológicos, y de la solidaridad de la comunidad.

“Superó todas las expectativas, impresionante. A partir de la nota que nos hicieron ustedes, recibimos muchas colaboraciones: sonido, salón, las tortas, un montón de cosas de personas que no nos cobraron. Realmente fue impresionante, y ella estuvo radiante”, expresó Susana Olivera de "Donar en Vida".

La fiesta coincidió con el aniversario de la ONG, por lo cual la celebración fue doble. En anteriores declaraciones, Olivera había manifestado que hacía un año que le había preguntado a Antonella si quería festejar sus 15, pero que la respuesta había sido negativa.

“En ese momento estaba atravesando las quimios, estaba muy cansada, pero volvimos a hablar y me dijo que sí le gustaría. Así que nos pusimos con la organización del cumpleaños”, señaló en aquella ocasión.

Después de meses de preparación y mucha ayuda de parte de la comunidad de Gualeguaychú, Antonella pudo vivir ayer una noche que quedará guardada en su memoria para toda la vida.