El aumento de los casos de suicidio constituye un problema prioritario de salud pública que no distingue fronteras, pero que en Entre Ríos presenta estadísticas que exigen una intervención inmediata y articulada. El director de Salud Mental de la Provincia, Esteban Dávila, repasó las cifras locales y explicó cómo se está abordando la problemática en el territorio ante un escenario sumamente complejo.

En el programa Viendo Qué Pasa de Canal 9 Stream, el funcionario puso especial énfasis en el impacto emocional que sufren las nuevas generaciones y el rol de los adultos. Invitó a la comunidad a reflexionar de manera profunda: “Tenemos que autorreflexionar como sociedad qué narrativa le estamos dejando a los jóvenes. ¿Estamos sembrando esperanza o desesperanza?”.

Dávila detalló las señales de alerta a las que debe estar atento el entorno afectivo. “En general, una persona que sufre a veces cambia un poco su conducta, se pone menos comunicativa y se aísla”, explicó. En ese sentido, fue categórico al remarcar cómo actuar frente a un pedido de ayuda: “La escucha tiene que ser empática, sin juzgar, conteniendo y aceptando a una persona que sufre, más que analizando lo que dice”.

Para estos momentos críticos, recordó que la Línea 135 “es una herramienta a mano y gratis” que cuenta con “profesionales de salud mental las 24 horas” listos para orientar a quien lo necesite.

Por otro lado, reconoció los límites estructurales que enfrenta el Estado. “El problema va más rápido que la capacidad de respuesta que se ha ido desarrollando a lo largo de los años”, admitió el director. Sin embargo, destacó los esfuerzos por focalizar los recursos donde más urgen: “Hoy el departamento Colón es la zona roja con más suicidios. Allí logramos que la Cámara de Diputados nos diera cuatro cargos que fueron derecho a armar un equipo para trabajar esto”.

El director de Salud Mental resaltó que la declaración de la Urgencia en Salud Mental en la Provincia permite aumentar fondos para centros de salud y hospitales de los 17 departamentos y dotarlos de recursos, equipos y servicios de salud mental

A su vez, reflexionó que la problemática también interesa a entidades de salud de otros sectores, como colegios profesionales, obras prepagas y obras sociales.”Es un esfuerzo entre todos. Cada institución tiene que poner este tema sobre la mesa para ver cómo colaborar con nuestra población”, consideró.

Estadísticas en Entre Ríos

El Ministerio de Salud de la Provincia viene relevando hace años los casos e intentos de suicidios en una sala de vigilancia epidemiológica provincial (comprendida entre julio de 2023 y julio de 2026). Algunos datos recabados:

En el período analizado se notificaron 1139 intentos de suicidio, provenientes de 37 establecimientos públicos de la provincia. Del total, se registraron 17 resultados mortales.

Un 25% de las personas notificadas refirieron antecedentes de intentos previos, lo que subraya la necesidad de asegurar la continuidad del acompañamiento y seguimiento clínico luego de cada evento.

El 63% de los intentos corresponde a mujeres y el 37 % a varones. Esta relación, es coherente con tendencias nacionales e internacionales, donde muestran una mayor frecuencia de intentos en mujeres. De los casos con resultado mortal, 13 (76.5 %) fueron varones.

El Ministerio de Salud destaca que el suicidio es un problema social multifactorial y de salud integral. Va más allá de la dimensión individual, y es recomendable abordarlo desde una perspectiva integral que incluya lo social y lo colectivo.

Fuente: Ahora