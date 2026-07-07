Ya está definido el próximo rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Suiza derrotó 4-3 a Colombia en la definición por penales, luego de igualar sin goles tanto en el tiempo reglamentario como en el alargue, y avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El encuentro, disputado en el BC Place de Vancouver, fue muy parejo y con pocas situaciones claras de gol. Ninguno de los dos equipos logró romper el cero durante los 90 minutos y tampoco en el tiempo suplementario, por lo que la clasificación se resolvió desde los doce pasos.

En la tanda de penales hubo emociones de principio a fin. Davinson Sánchez desperdició el segundo remate de Colombia al estrellar su disparo en el travesaño, con la particularidad de que la pelota picó sobre la línea antes de salir. Más tarde, Manuel Akanji también falló para Suiza y mantuvo la serie igualada. Sin embargo, el momento decisivo llegó cuando Cucho Hernández no pudo convertir su ejecución para el conjunto cafetero. A partir de allí, los suizos no fallaron y sellaron el 4-3 definitivo para quedarse con el boleto a la siguiente ronda.

De esta manera, Suiza será el próximo rival de la Selección Argentina, que viene de protagonizar una histórica remontada para vencer 3-2 a Egipto. El cruce por los cuartos de final pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores seleccionados del Mundial 2026.

Fuente: Infobae / Minuto 1