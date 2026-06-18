Con todas las emociones en el complemento, Suiza goleó 4-1 a Bosnia por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. La victoria llegó gracias a los goles de Johan Manzambi (por duplicado), Ruben Vargas y Granit Xhaka desde el punto penal, todos ellos en poco más de 20 minutos. Así, quedó como el puntero de la zona con cuatro puntos, lo que le permite afrontar con cierta comodidad la última jornada de la fase de grupos. Ermin Mahmic había descontado y Tarik Muharemovic vio la roja en el equipo perdedor.

La acción para el seleccionado suizo seguirá al enfrentar a Canadá, el próximo miércoles 24 de junio desde las 16. En el mismo día y horario, Los Dragones se medirán ante Qatar para cerrar la fase regular del Grupo B y definir los clasificados a los 16avos de final.

Fuente: TyC Sports Online