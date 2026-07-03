Casi sin transpirar, Suiza derrotó 2 a 0 a Argelia y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, que contó con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez, confirmó el buen momento del equipo dirigido por Murat Yakin, que ya había avanzado como primero de su grupo. Ahora espera por el ganador del cruce entre Colombia y Ghana.

Si bien el partido comenzó con Argelia como protagonista, Suiza logró acomodarse rápidamente. Empezó a manejar la pelota, impuso su ritmo y encontró el camino hacia el triunfo gracias a su eficacia en los momentos clave.

El primer gol de la noche llegó a los 10 minutos del primer tiempo, tras una gran acción individual de Johan Manzambi, que desbordó por la izquierda y asistió a Breel Embolo para que solo tuviera que empujar la pelota a la red.

El inicio del complemento terminó de inclinar la balanza. Antes de cumplirse el primer minuto, Dan Ndoye capturó un rebote en el borde del área y definió para ampliar la ventaja, un golpe que dejó a Argelia sin capacidad de reacción.

A partir de allí, el conjunto africano intentó descontar con más voluntad que claridad, mientras que Suiza administró la diferencia con autoridad, manejó los tiempos del partido y selló una clasificación sin sobresaltos.

En ese contexto, Falcón Pérez completó una actuación a la altura de un encuentro de eliminación directa. Con un arbitraje firme y sin buscar protagonismo, nunca perdió el control del partido y acertó en la gran mayoría de sus decisiones. Quizás el único aspecto discutible fue la escasa cantidad de tarjetas amarillas que mostró (2), aunque esa tendencia estuvo en línea con el criterio arbitral que viene predominando a lo largo del torneo.

De esta forma, pasó uno de los encuentros que generaba cierta incertidumbre, dado que ninguno de los equipos es considerado de primer nivel. Sin embargo, Suiza demostró ser un equipo serio, prolijo y que no deberá ser subestimado.