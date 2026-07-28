En el marco del Día del Árbol Entrerriano, se concretará una jornada ambiental este viernes a las 10.30 en el Centro de Interpretación La Delfina, con la colocación de 10 ejemplares de especies nativas. La iniciativa apunta a recuperar la flora autóctona y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del arbolado en el equilibrio ecológico y la calidad de vida urbana.

Cada 28 de julio, Entre Ríos conmemora esta fecha en homenaje a la fundación del Colegio del Uruguay "Justo José de Urquiza", institución creada el 28 de julio de 1849 y cuya marca institucional quedó establecida por la Ley Provincial N.º 1.476 de 1901. Asimismo, la normativa provincial N.º 10.947 fijó en 2020 al espinillo o aromito (Vachellia caven) como el Árbol Provincial.

El espinillo es característico de la ecorregión del Espinal y cumple una función indispensable en el territorio: sus flores doradas aportan néctar y polen para las abejas, mariposas y demás insectos polinizadores, mientras que la estructura de sus ramas brinda refugio y espacio de anidación a diversas aves de la zona.

El valor ecológico de la flora autóctona

Los árboles nativos evolucionaron a la par de la fauna regional a lo largo de miles de años. Esa convivencia generó vínculos que aseguran alimento, sombra y protección a un sinfín de organismos vivos.

A través de la fotosíntesis, estas plantas capturan dióxido de carbono y liberan oxígeno, ayudando a moderar las temperaturas y a crear microclimas agradables. De igual manera, sus raíces fijan el suelo, reducen la erosión causada por el viento o el agua y mejoran la absorción de las lluvias.

Tres especies representativas del territorio:

- Espinillo (Vachellia caven): emblema de la provincia, clave en la alimentación de polinizadores y en la protección de aves pequeñas durante su época de cría.

- Ceibo (Erythrina crista-galli): nuestra Flor Nacional, presente en riberas y humedales. Sus flores rojas alimentan de forma constante a los picaflores.

- Algarrobo (Neltuma alba y Neltuma nigra): especie que enriquece la tierra al fijar nitrógeno en el suelo. Sus frutos sirven de alimento a la fauna autóctona y su copa permite que otras plantas crezcan a su resguardo.