El clásico más apasionante del fútbol argentino vuelve a encender la pantalla y millones de hinchas se preparan para vivir cada minuto de la emoción. Para no perderte ni un detalle del superclasico boca river, Flow ofrece la posibilidad de disfrutar el partido en vivo con la mejor calidad de imagen y sonido, desde la comodidad de tu casa o donde estés.

Con el Pack Fútbol, accedés a todos los encuentros de la Liga Profesional y las competiciones más importantes sin complicaciones.

Flow y el Pack Fútbol: tu mejor aliado para el clásico

Flow se consolidó como una de las plataformas más completas para los amantes del deporte en Argentina. El Pack Fútbol incluye todos los canales deportivos que transmiten los partidos de Boca y River, además de la programación completa de la Liga Profesional, copas internacionales y mucho más. La ventaja es clara: no dependés de múltiples servicios ni tenés que andar buscando dónde ver cada partido. El servicio permite ver el contenido en vivo, pausar, retroceder y volver a ver las jugadas.

El servicio permite ver el contenido en vivo, pausar, retroceder y volver a ver las jugadas más importantes. Si te perdiste el gol o querés revivir una atajada clave, todo queda disponible para que lo disfrutes a tu ritmo. Además, la app de Flow funciona en celulares, tablets y smart TVs, lo que te da la libertad de elegir cómo y dónde seguir el encuentro.

Cómo activar el Pack Fútbol en Flow

Contratar el Pack Fútbol es un proceso sencillo que se hace en pocos pasos. Primero, necesitás tener Flow como servicio de televisión. Si ya lo tenés, podés sumar el pack deportivo desde la web de Personal o directamente desde la app. Una vez activado, los canales quedan disponibles de inmediato y podés empezar a disfrutar de toda la programación.

Para quienes todavía no tienen Flow, es posible contratarlo junto con los servicios de internet y telefonía de Personal. La combinación de estos servicios permite acceder a promociones y beneficios que hacen más accesible el paquete completo. Además, al estar todo integrado en una misma plataforma, la gestión es más simple y no tenés que lidiar con múltiples facturas o proveedores.

Qué ofrece Flow más allá del fútbol

Aunque el Pack Fútbol es el protagonista cuando se acerca un clásico como Boca-River, Flow tiene mucho más para ofrecer. La plataforma incluye una amplia variedad de canales de entretenimiento, series, películas y contenido on demand. Esto significa que, además de los partidos, toda la familia puede encontrar algo para ver en cualquier momento.

La interfaz es intuitiva y permite crear perfiles personalizados para cada usuario. Así, cada uno tiene sus recomendaciones, favoritos y contenido sugerido según sus preferencias. También cuenta con la función de grabación en la nube, que te permite guardar programas o partidos para verlos más tarde sin ocupar espacio en tu dispositivo.

La experiencia de ver el clásico en casa

Ver un Boca-River en vivo desde tu casa puede ser tan emocionante como estar en la cancha, siempre que tengas las herramientas adecuadas. Una buena conexión a internet es fundamental para evitar cortes o pérdidas de calidad en momentos clave. Flow funciona de manera óptima con las velocidades de internet que ofrece Personal, garantizando una transmisión fluida incluso en alta definición. Una de las grandes ventajas de Flow es la estabilidad del servicio.

A diferencia de otras plataformas que pueden saturarse en horarios pico, Flow cuenta con la infraestructura de Personal para soportar la demanda masiva que genera un partido como el clásico. Esto se traduce en menos interrupciones y una experiencia más confiable.

Otro punto a favor es la posibilidad de acceder al contenido desde múltiples dispositivos al mismo tiempo. Si en tu casa hay más de un partido importante o si alguien quiere ver otra cosa, cada persona puede usar su propio dispositivo sin afectar la transmisión de los demás. Esta flexibilidad hace que Flow sea una opción práctica para hogares con diferentes intereses.

Preparate para el próximo clásico

El enfrentamiento entre Boca y River siempre trae consigo una carga emocional única. Más allá del resultado, lo importante es poder vivirlo con la mejor calidad posible y sin preocupaciones técnicas. Flow y el Pack Fútbol ofrecen esa tranquilidad, permitiéndote concentrarte en lo que realmente importa: disfrutar del espectáculo y alentar a tu equipo. Con todo resuelto desde la pantalla, solo queda preparar algo para picar, juntar a los amigos o la familia, y dejarse llevar por la pasión del fútbol argentino.