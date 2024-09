La Selección de Siria (92º en el ranking FIFA) es un equipo emergente en el fútbol asiático. A partir de la emigración histórica de ciudadanos y nativos de ese país a otras partes del mundo, el representativo de fútbol se nutre con futbolistas internacionales, con la lógica ascendencia de esa nación.

Uno de los países que más aporta al seleccionado sirio es Argentina. De hecho, este año llegó a contar con seis futbolistas argentinos en el plantel en una fecha de Eliminatorias para el Mundial 2026, bajo la conducción técnica de Héctor Cuper, también con sangre albiceleste.

En ese contexto, en las últimas horas un exjugador de Juventud Unida, donde completó su formación y debutó como profesional, recibió la convocatoria del Seleccionado de Siria, que actualmente dirige el español José Lana, y la semana que viene viajará al continente asiático para la disputa de una serie de amistosos.

La referencia es para Luis Ignacio Abraham, actualmente jugador de Estudiantes de Río Cuarto de la Primera Nacional (principal categoría de ascenso) del fútbol argentino, pero que surgió en Juventud Unida.

Abraham durante una pretemporada con Juventud Unida.

“Desde hace un tiempo que me siguen personas de allá, a las cuales en su momento no les di importancia y no me imaginaba que podía ser de alguna Federación. Este año, gracias a Dios me fue bien, jugué todo el año e hice varios.

Me hablaron un día y decidí contestar para ver de qué se trataba. Atendí y eran dirigentes de la Federación de Siria, Me preguntaron por mi apellido y si tenía alguna descendencia. Como no sabía, tuve que hablar con mis abuelos, que me dieran el acta de nacimiento y comprobé que tengo descendencia sirio libanesa”, contó el zurdo Abraham ante la consulta de Ahora ElDía.

“Debe a haber muchos jugadores descendientes en cualquier liga del mundo y por eso pensé que solamente me iban a tener en carpeta. Pero, en los últimos días me escribieron y me dijeron que el entrenador había aprobado mi llegada y que estaba convocado”, agregó.

El “Turquito” Abraham nació en Córdoba (12/01/1998) y tuvo su primer contacto con Juventud Unida (antes había estado en Instituto y tuvo que dejar por una grave lesión) en 2017, cuando el equipo decano militaba en la B Nacional y competía en los torneos de inferiores de AFA.

Después de dos pruebas, una en junio y la definitiva en diciembre, fue fichado por el coordinador de inferiores de aquel momento, Carlos Macchi, y se sumó a la cantera albiceleste.

Tras un año con buenas actuaciones en su categoría y en la Primera División del club en el fútbol departamental, Abraham es promovido en 2019 al plantel profesional de Juventud Unida y en enero debutó en el primer equipo, frente a Defensores de Pronunciamiento por la primera fase regional de la Copa Argentina.

Posteriormente hizo su estreno en el Federal A y a partir de la temporada 2019/20, con Miguel Fullana de entrenador, el lateral izquierdo, quien había llegado a la prueba en el Decano, como extremo o mediapunta, se consolidó en el equipo titular.

Abraham en su primer torneo como titular en Juventud Unida frente a Defensores de Pronunciamiento.

Su proyección en ataque, su exquisita pegada y el orden en defensa, le permitieron ratificarse como latearl izquiero titular con la llegada de “Beto” Acosta a la dirección técnica, en la segunda mitad de 2020.

Después de la última gran campaña de Juventud Unida en el Federal A (temporada 2021, en la cual accede al Reducido por el ascenso) y sus buenas actuaciones, Ignacio Abraham recibió una oferta de Estudiantes de Río Cuarto y pegó el salto de categoría.

Luego de un año de adaptación, donde alternó buenos y malos momentos, el “Turquito” se fue a préstamo a Chaco For Ever (también de la Primera Nacional) en busca de más rodaje y en 2024 volvió al conjunto cordobés, donde se afianzó como titular indiscutido y atraviesa un presente extraordinario, con tres goles y una asistencia, en 29 partidos jugados en la temporada.