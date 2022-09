Susana Giménez está nuevamente en Argentina tras el éxito de la obra de teatro “Piel de Judas”, que protagonizó en Punta del Este durante el invierno uruguayo. La diva habló por primera vez sobre por qué no quizo conducir el programa "¿Quién es la Máscara?".

Susana participó ayer del estreno de la película “Argentina, 1985”, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. A la salida del cine, habló con LAM y cuando le preguntaron sobre si era verdad que hubo una posibilidad de conducir “¿Quién es la Máscara?”, la artista dio una respuesta muy clara.

“Me habían ofrecido en Uruguay y también acá. No me pareció que era para mí”, dijo la presentadora, y contó: “Ayer lo vi un poquito, porque yo a esa hora no estoy. Está muy bien hecho ¡Bárbaro!”.

Cuando le repreguntaron por qué no había elegido hacer el ciclo, del cual hoy está al frente Natalia Oreiro, dijo: “No era para mí. Yo vi el video que lo hacían en otra parte del mundo y me di cuenta de que no era para mí”.

“No era para mí. Es un programa donde no hay un premio. Cada cual hace lo que le gusta. A esta altura de la vida, hago lo que me gusta”, cerró.