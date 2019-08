Susana Giménez se volvió a equivocar: publicó un chat privado en las redes sociales

En su cuenta de Instagram, la conductora publicó unas fotos del viaje y agradeció la invitación al lujoso complejo: "Feliz de visitar Iguazú y ser nombrada "Huésped de Honor" en este fabuloso hotel. Muchísimas gracias por todas las atenciones. @naraferragut @hoteleso2 @victorsmaria @iguazuargentina #Sentilas".

En su cuenta oficial de Twitter también compartió las imágenes de su paso por Iguazú. Pero esta vez publicó una captura de un chat que le había mandado su asistente Dolores Mayol. Sus seguidores de la red social no tardaron en darse cuenta de la equivocación de la diva.

"Error brutal de Susana. Su secretaria Dolores Mayol le mandó el mensaje a Susana que tenía que publicar en Twitter junto con una foto. Ella se confundió y subió una captura en lugar de copiar el texto", escribió un seguidor.

En esta escapada, Giménez quería disfrutar del paseo junto a su hija sin interrupciones. Ambas se "camuflaron" para no ser reconocidas entre los otros turistas que visitaban las Cataratas del Iguazú, consideradas una de la siete maravillas naturales del mundo.

Mecha subió un video para mostrar el look de su madre: gorro, un tapado y un pañuelo cubriendo la mitad de su rostro. Y ella también se puso unos anteojos de sol para evitar que la reconocieran. Entre risas, aunque agotadas por la caminata, se la escucha a la diva decir: "¡Mirá lo que parecemos! No doy más. Quiero llegar, me muero… ¡Hospital! Por favor, ¿dónde está el tren?".

Esta no es la primera vez que Susana se equivoca al publicar contenido en sus redes sociales. En una oportunidad, compartió con sus seguidores de Instagram una imagen a cara lavada. Al darse cuenta borró el posteo, pero ya era demasiado tarde y la foto se viralizó rápidamente.

Otro despiste ocurrió cuando hizo una transmisión en vivo desde la red social mientras charlaba con un colaborador. Allí, habló del los números del Martín Fierro de la gente y revela cuánto sumaron Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand. "Tinelli no es querido", le dijo el hombre a la conductora, que asintió: "No, no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. Yo tenía 41".

Luego de ese blooper, reconoció públicamente que era un peligro con el uso de las aplicaciones: "¡No quiero tocar más el teléfono! Soy peligrosa. Es una porquería. Después me di cuenta de que había apretado lo que dice vivo… Y bueno. Es un horror. Fui yo la que lo apreté. El arquitecto me estaba preguntando porque no sabe. Qué sé yo… ¡Un horror!".