El gobierno de Entre Ríos suspendió por 30 días y sin goce de haberes a un empleado del Ministerio de Salud que había sido denunciado por una compañera por presuntos malos tratos y abuso de autoridad en el ámbito laboral.

La sanción fue dispuesta cuatro años después de que se iniciara una investigación interna a raíz de la denuncia contra el agente de apellido Calcina, de la Dirección General de Epidemiología. El caso se había iniciado en 2021 y terminó con la sanción firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, el 2 de julio de 2026.

Según consta en el decreto que inició la investigación, al que accedió AHORA, una trabajadora de apellido Chajud había denunciado a Calcina, quien por entonces era jefe de División Gestión Administrativa por una serie de situaciones que, según su relato, se venían produciendo desde hacía varios años.

En una denuncia realizada ante la Policía en la comisaríoa Segunda de Paraná que derivó en una causa judicial por violencia y/o discriminación en el ámbito laboral, la mujer afirmó que desde hacía “aproximadamente cinco años” tenía problemas con su jefe. Relató que en una de las discusiones que mantuvieron, el hombre “se ofuscó” y le dijo que iba a sancionarla.

Según su relato, durante ese episodio Calcina le habría gritado que era una “mala persona”. Cuando ella le preguntó cuál era el motivo de la supuesta sanción, sostuvo que no pudo darle una explicación.

La trabajadora también lo acusó por decirle que iba a sacarla de la oficina de la Dirección y que los demás trabajadores no debían tener contacto con ella. “Los empleados no debían mantener conversación conmigo, que de lo contrario serían sancionados””.”, indica la denuncia inicial.

Además, sostuvo que Calcina le habría advertido que no iba a firmarle las autorizaciones necesarias si tuviera que cumplir tareas fuera del Ministerio.

La denuncia también había llegado a la Justicia laboral, donde se dispusieron medidas preventivas. A partir de esas medidas, en enero de 2021 Calcina fue trasladado al Programa de Prevención VIH-SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, en una sede ubicada en calle Belgrano de Paraná.

Qué resolvió el gobierno

En mayo de 2022, el entonces gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Salud Sonia Velázquez dispusieron iniciar un sumario para determinar si la conducta del agente podía constituir abuso de autoridad, malos tratos e incumplimiento de sus deberes como empleado público.

Durante ese proceso, Calcina dejó de ejercer las funciones de jefe de División Gestión Administrativa que había desempeñado desde 2007.

El expediente finalmente llegó a una resolución durante la actual gestión. Mediante el Decreto N° 1953/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial se dio por terminado el sumario y se dispuso una suspensión de 30 días sin goce de sueldo.

La sanción se fundamentó en el incumplimiento de los deberes establecidos para los empleados públicos, entre ellos el de mantener relaciones de respeto y cortesía con el resto del personal.