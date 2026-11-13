La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dispuso este viernes una paralización nacional de todos los vuelos comerciales y demás operaciones aéreas con origen en aeropuertos estadounidenses, tras detectar problemas en los sistemas de comunicaciones que afectan a los centros de control de tránsito aéreo del país.

La decisión, que podría afectar las operaciones de salida hacia Estados Unidos de los servicios de Aerolíneas Argentinas, American Airlines, United Airlines y Delta Air Lines, fue adoptada por razones de seguridad operacional y obligó a mantener en tierra todas las aeronaves que tenían previsto iniciar un vuelo hasta nuevo aviso, mientras los técnicos del organismo investigaban el origen de la falla.

Si bien la causa de la falla se está investigando y las informaciones que llegan desde el país del norte señalan que, en cuanto a los vuelos internacionales, su situación se irá evaluando puntualmente y según cada caso, es probable que los vuelos que deben despegar hoy desde Ezeiza, puedan sufrir demoras, reprogramaciones o incluso, cancelaciones de último momento a raíz de la emergencia, aunque por el momento todos los vuelos figuran "a horario" en la página de Aeropuertos Argentina.

La disposición fue comunicada mediante una alerta del Centro de Comando del Sistema de Control de Tránsito Aéreo (ATCSCC), que estableció: «Debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad, todos los aeropuertos quedan bajo una suspensión de operaciones. Todo el tráfico de salida debe permanecer detenido en tierra hasta nuevo aviso». La FAA aclaró que los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos serían administrados individualmente, evaluando cada operación caso por caso.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que el inconveniente estaba relacionado con las comunicaciones de los centros de control de rutas aéreas (ARTCC). A través de una publicación en la red social X, señaló que la falla afectaba a la totalidad de esas instalaciones y que los técnicos de la FAA estaban trabajando para identificar el problema. También aseguró que se proporcionarían actualizaciones a medida que se obtuviera información.

La dimensión técnica del incidente resulta especialmente relevante porque Estados Unidos dispone de 22 centros de control de tránsito aéreo en ruta, conocidos internacionalmente por sus siglas ARTCC (Air Route Traffic Control Center). Estas instalaciones constituyen una parte fundamental de la infraestructura de navegación aérea: son responsables de supervisar y organizar los vuelos que atraviesan grandes regiones del espacio aéreo, principalmente aquellos que operan bajo reglas de vuelo instrumental (IFR).

A diferencia de las torres de control aeroportuarias, que gestionan los movimientos de aeronaves en las inmediaciones de los aeropuertos, los ARTCC coordinan los vuelos durante la fase de crucero y los desplazamientos entre regiones. Entre sus responsabilidades se encuentran mantener la separación vertical y horizontal entre aeronaves, autorizar cambios de altitud, establecer rumbos y rutas, proporcionar vectores de navegación y coordinar los traspasos de responsabilidad entre distintos sectores de control. También suministran información y asistencia a determinadas operaciones bajo reglas de vuelo visual (VFR), cuando las condiciones operativas lo permiten.

Por esa razón, una interrupción generalizada de las comunicaciones de estos centros compromete la capacidad de los controladores para transmitir instrucciones, coordinar el tránsito y garantizar la separación reglamentaria entre aeronaves. Ante la imposibilidad de asegurar que todas las comunicaciones funcionen correctamente, la autoridad aeronáutica optó por impedir nuevos despegues, evitando incorporar más aviones a un sistema cuya capacidad de supervisión estaba comprometida.

Según informó Associated Press, el problema afectó a los 22 centros regionales de control. Reuters también confirmó que la suspensión nacional se produjo después de que la FAA informara sobre dificultades de comunicación en el sistema de control aéreo. Los reportes técnicos mencionaron posibles interrupciones en las frecuencias de comunicación utilizadas por los controladores, aunque el organismo no había publicado una explicación definitiva sobre el componente específico que originó la falla.

La medida no implicó ordenar el aterrizaje inmediato de todos los aviones que ya estaban volando. Las aeronaves en vuelo pudieron continuar hacia sus destinos y completar sus operaciones, mientras que los vuelos internacionales entrantes quedaron sujetos a autorizaciones individuales.

Esta diferencia resulta importante respecto de la paralización general dispuesta después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando se cerró el espacio aéreo estadounidense y se ordenó a los aviones que estaban en vuelo aterrizar en los aeropuertos disponibles más cercanos.

El antecedente más reciente de una interrupción nacional de características similares se remonta al 11 de enero de 2023, cuando una falla informática en el sistema NOTAM (Notice to Air Missions), encargado de distribuir información esencial para pilotos y operadores, obligó a la FAA a suspender temporalmente las salidas de vuelos domésticos. Aquella interrupción se prolongó aproximadamente 90 minutos y provocó miles de demoras.

La crisis actual vuelve a poner en discusión el estado de la infraestructura tecnológica del control aéreo estadounidense. El Congreso aprobó el año pasado una partida de 12.500 millones de dólares para avanzar en la modernización de los sistemas de comunicaciones y navegación de la FAA. Sin embargo, el secretario Sean Duffy considera que se necesitan otros 30.000 millones de dólares para completar las mejoras previstas.

De acuerdo con información publicada por Associated Press y Reuters, la paralización representa una situación excepcional para el transporte aéreo estadounidense, cuyo sistema de navegación gestiona diariamente más de 44.000 vuelos y alrededor de tres millones de pasajeros. La recuperación de las operaciones, además de depender de la solución del inconveniente técnico, deberá contemplar la reorganización de aeronaves, tripulaciones y horarios afectados por la interrupción.

La decisión de la FAA tuvo alcance nacional y alcanzó a las operaciones de las principales compañías aéreas estadounidenses, con consecuencias potenciales para las conexiones internacionales, el transporte de pasajeros y la logística de cargas aéreas.