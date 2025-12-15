El encuentro, por la vuelta de los octavos de final del Torneo Regional Amateur, debía jugarse a las 19 horas, pero fue suspendido por el árbitro Sebastián López media hora después, por la "no presentación" del equipo visitante.

Si bien la Policía aseguró que había garantías para el desarrollo del espectáculo deportivo, el partido fue suspendido a raíz de que la delegación de Concepción del Uruguay se retiró del estadio y fue hacer la denuncia a la Comisaría Cuarta.

Puede interesarte

Los incidentes se habrían originado sobre calle Alsina y también dentro del predio, donde la dirigencia de Juventud acusó que los integrantes del plantel de Lanús generaron graves destrozos en la Secretaría del club y arrojaron piedras hacía la zona de los vestuarios.

En las próximas horas, la dirigencia local elevará un descargo al Consejo Federal y luego resolverá el Tribunal de Disciplina de la AFA que sucederá con la serie