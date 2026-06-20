La fecha 12 del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” y de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna” fue suspendida, ya que los campos de juego de los estadios del departamento no se encuentran en condiciones óptimas, tras los casi 30 milímetros de lluvia caídos a lo largo del jueves en la región.

En primera instancia, la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú informó la cancelación del partido que debían disputar ese día, en el Estadio Municipal, Sarmiento e Independiente, correspondiente al pendiente de la fecha 11 de la divisional mayor.

En tanto, durante las primeras horas del viernes, se notificó la suspensión del encuentro que iban a protagonizar, también en el Municipal, Atlético Sur y Sporting, en el adelanto de la fecha del ascenso.

Además, durante esa jornada fueron aplazados los partidos programados para el sábado, uno por categoría: Juvenil del Norte – Black River (en el Estadio Municipal), por la Primera B, y Juventud Urdinarrain – La Vencedora, por la Primera A.

Finalmente, al mediodía del sábado, se comunicó la suspensión de todos los encuentros previstos para el domingo, por lo que no habrá actividad futbolística en el departamento durante el fin de semana.

“La Liga Departamental de Fútbol informa que, en una decisión consensuada con los clubes participantes, los encuentros correspondientes a las divisionales A y B, programados para este domingo 21 de junio, quedan suspendidos debido a que las condiciones de los terrenos de juego no son óptimas para el normal desarrollo de los partidos. La reprogramación será definida e informada el día lunes”, expresa el comunicado oficial.