Suspendieron las próximas postulaciones laborales

Más de 150 jóvenes asistieron a las entrevistas, fueron seleccionados y firmaron la documentación, para luego no poner en práctica las acciones de los entrenamientos laborales. Las postulaciones laborales implican una cita mensual en la oficina, donde los jóvenes que finalizaron el CIT pueden elegir en que rubro les gustaría sumar experiencias. Luego asisten a la entrevista y el empleador decide quien queda seleccionado.

“Suspender las postulaciones laborales no es una decisión fácil, pero no podemos jugar con las expectativas de los jóvenes y tampoco hacer perder el tiempo a los empleadores en entrevistas y plazos cuando el Estado no está respondiendo a la demanda, señaló la directora de Producción y Desarrollo Económico Lorena Arrozogaray y agregó “es sumamente importante que los jóvenes sepan que el equipo sigue disponible para todas sus inquietudes, estamos haciendo hincapié en la formulación de Curriculum Vitae y asesoramiento en búsquedas de empleo”.

Cabe destacar que también se encontrarán suspendidas las adhesiones al programa y las solicitudes de entrenamientos. La atención se continuará brindando de lunes a viernes entre las 7 y 13 en Belgrano 115.