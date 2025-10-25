Las inclemencias del tiempo obligaron a suspender los dos encuentros que debían disputarse anoche y el que estaba programado para esta tarde, correspondientes a una nueva jornada del Torneo Clausura de Primera A “Luis María Cabezas”.

Las intensas lluvias registradas ayer en la ciudad y en distintas zonas del departamento, sumadas a un pronóstico desalentador para este sábado, llevaron a la cancelación de los tres partidos que debían completar la sexta fecha del certamen.

Mediante un comunicado oficial emitido este viernes, la Liga Departamental de Fútbol informó que “los siguientes encuentros quedan suspendidos debido a las inclemencias del tiempo y porque las condiciones del terreno de juego no son óptimas para el desarrollo de los partidos”.

Las suspensiones afectan a los cruces entre Unión del Suburbio y Juventud Urdinarrain, que debía jugarse en el estadio Mario Urriste; Pueblo Nuevo ante Sud América, en el Municipal; y Sarmiento frente a Central Larroque, en cancha de La Tromba.

Los tres encuentros serán reprogramados el próximo lunes, cuando se lleve a cabo la habitual reunión del fútbol mayor en la sede de la Liga.

La sexta fecha del Clausura había comenzado el miércoles con el empate 2 a 2 entre Independiente y Black River, y continuó ayer con la goleada de Juventud Unida sobre Central Entrerriano (4-1) y la victoria de Deportivo Urdinarrain frente a La Vencedora (2-1).