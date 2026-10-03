Por segundo domingo consecutivo, el grueso de los partidos de la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera A y Primera B fue suspendido por el temporal, según expresaron desde la entidad liguista.

“La Liga Departamental de Fútbol informa que las fechas correspondientes a las Divisionales A y B, previstas para disputarse mañana, domingo 4 de octubre, quedan suspendidas. La decisión fue tomada por votación unánime de los clubes, debido a que las condiciones de los terrenos de juego no son favorables para el normal desarrollo de los partidos”, expresa el comunicado.

Los encuentros suspendidos son cinco correspondientes a la divisional mayor y cuatro en el ascenso. El único que se mantiene de su programación original es el choque entre Juventud Unida y Juventud Urdinarrain por la A, que se jugará el miércoles a las 21.15 en el estadio La Vía.

Cabe destacar que, por las inclemencias del tiempo del fin de semana pasado, los partidos de la segunda fecha se tuvieron que reprogramar y jugar entre semana. En ese sentido, el Torneo Clausura de la A quedó con un partido postergado: Central Entrerriano – La Vencedora, que finalmente completarán este domingo, desde las 21.15, en el Estadio Municipal, invirtiendo la localía y el conjunto albiazul hará las veces de anfitrión.