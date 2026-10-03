Suspendieron los partidos programados para el domingo en el fútbol departamental
Desde la Liga esgrimieron que por votación unánime se decidió aplazar los encuentros.
Por segundo domingo consecutivo, el grueso de los partidos de la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera A y Primera B fue suspendido por el temporal, según expresaron desde la entidad liguista.
“La Liga Departamental de Fútbol informa que las fechas correspondientes a las Divisionales A y B, previstas para disputarse mañana, domingo 4 de octubre, quedan suspendidas. La decisión fue tomada por votación unánime de los clubes, debido a que las condiciones de los terrenos de juego no son favorables para el normal desarrollo de los partidos”, expresa el comunicado.
Los encuentros suspendidos son cinco correspondientes a la divisional mayor y cuatro en el ascenso. El único que se mantiene de su programación original es el choque entre Juventud Unida y Juventud Urdinarrain por la A, que se jugará el miércoles a las 21.15 en el estadio La Vía.
Cabe destacar que, por las inclemencias del tiempo del fin de semana pasado, los partidos de la segunda fecha se tuvieron que reprogramar y jugar entre semana. En ese sentido, el Torneo Clausura de la A quedó con un partido postergado: Central Entrerriano – La Vencedora, que finalmente completarán este domingo, desde las 21.15, en el Estadio Municipal, invirtiendo la localía y el conjunto albiazul hará las veces de anfitrión.