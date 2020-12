Suspendieron a los tres jugadores de Los Pumas por sus tuits

La Unión Argentina de Rugby (UAR) decidió sacar un comunicado tras el escándalo que se generó en las redes sociales por los comentarios xenófobos y discriminatorios de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, en posteos de 2011 y 2012 en Twitter.

La UAR decidió sacarle la capitanía a Matera y le propuso al staff que decida quién será el que se ponga la cinta a partir de ahora. Además lo suspendió junto con Petti y Socino "hasta tanto se defina su situación disciplinaria".

Además, determinó "iniciar un proceso disciplinario a los tres jugadores mencionados, a cargo de la Comisión de Disciplina de la Unión Argentina de Rugby".

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA UAR

La Unión Argentina de Rugby repudia enérgicamente los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes sociales y reunida en carácter de urgencia, la Mesa Directiva resuelve:

En primer lugar, revocar la capitanía de Pablo Matera y solicitar al staff que proponga a la Mesa Directiva un nuevo capitán.

En segundo lugar, suspender a Pablo Matera, a Guido Petti y a Santiago Socino del seleccionado nacional hasta tanto se defina su situación disciplinaria.

En tercer lugar, iniciar un proceso disciplinario a los tres jugadores mencionados, a cargo de la Comisión de Disciplina de la Unión Argentina de Rugby.

Si bien los mensajes fueron expresados hace algunos años y no representan la integridad como personas que los tres mostraron durante este tiempo en Los Pumas, desde la Unión Argentina de Rugby condenamos cualquier expresión de odio y consideramos inaceptable que quienes las expresen, representen a nuestro país.

El descargo de Matera, capitán de Los Pumas

El porteño, de 27 años, aseguró que pasó "momentos más duros" y que está "muy avergonzado" por la situación, que lo llevó a cerrar su cuenta de Twitter. "Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo", afirmó a través de su cuenta de Instagram. A su vez, Guido Petti y Santiago Socino también se disculparon.