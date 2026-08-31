Un hombre de 33 años sufrió lesiones leves este domingo tras despistar y desbarrancar con su auto en un camino de ripio ubicado en el acceso a Ibicuy. El siniestro ocurrió sobre el acceso a la Ruta Provincial N.º 45, a la altura del kilómetro 4.

El hecho se registró alrededor de las 13:51, cuando el hombre circulaba a bordo de un Toyota Corolla desde Ibicuy hacia Zárate. Según manifestó, mientras transitaba por el camino se produjo el reventón de uno de los neumáticos traseros.

A raíz de la situación, el conductor perdió el control del rodado, que se despistó y terminó desbarrancando a un costado del camino.

Un móvil de Bomberos Voluntarios de Ibicuy, que transitaba por el lugar al momento del siniestro, se detuvo para brindar asistencia inicial al conductor. Posteriormente arribó una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, a bordo del Móvil N.º 24.

El hombre fue asistido en el lugar por personal de la ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas. Los profesionales constataron que presentaba lesiones leves y determinaron que no era necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Por jurisdicción, también intervino personal de Policía de Ceibas, que trabajó en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes.