Un beneficio de Anses a través de dos programas busca que los jubilados accedan a la tecnología. El plan Mi Compu es un programa que permite comprar notebooks con créditos sin interés específicos del Banco Nación de hasta 300 mil pesos.

La iniciativa consta de un sistema de financiación y da la posibilidad de comprar a través de un plan de pagos de hasta 40 cuotas.

Según informaron, la entrega de equipos es sin cargo en todo el país y las cuotas se descuentan del haber jubilatorio o pensión. El solicitante va a poder realizar una cancelación anticipada de las mismas.

Los jubilados y pensionados de Anses pueden solicitar el crédito ingresando en: www.bna.com.ar/Personas/SolicitarProducto/MiCompuJubi . Tienen que llenar un formulario con sus datos personales y seleccionar en qué sucursal cercana a su domicilio desean efectuar el trámite.

Requisitos para acceder al plan Mi Compu

Cobrar haberes a través de la ANSES.

Estar vinculado al Banco de la Nación Argentina a través del Código de descuento en haberes.

DNI y fotocopia del mismo.

Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), reconocida por ANSES.

Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión.

El valor de las cuotas, no podrán superar el 30% de los ingresos netos del solicitante.

Los modelos disponibles

Notebook EXO Smart MCF-CN49/L37/T37

Notebook EXO Smart CN35/L37/T37

Notebook EXO SmartPro Q3-S3/XQ3

PC EXO Ready Triton D90 (Sin monitor)

All In One EXO Style C2-A88/X5-S5485

Tablet EXO WAVE I101