Tácticas o trucos que necesitas saber para disfrutar de una gran experiencia al acampar

Si bien es una excelente forma de escapar del estrés de la vida moderna, y volver a conectar con la naturaleza, por momentos podria resultar un poco intimidante.

Es por ello, que para que su experiencia resulte lo más agradable y cómoda posible, debe contar con el equipo apropiado y comprender qué es lo que está haciendo. De otra manera, su deseo por realizar un viaje que lo ayude a liberarse del cansancio puede resultar siendo todo lo contrario.

Mientras planifica el viaje, algunas de las pautas que debe revisar y seguir son...

Tomar en cuenta el clima:

Previo a acampar lo primero que debe hacer es consultar el reporte meteorológico y corroborar de que no exista probabilidad de que ocurran problemas climáticos en la zona que desea acampar. Si bien la mayoría no le da gran importancia, es fundamental considerar la seguridad climática como uno de los aspectos principales a tener en cuenta al momento de acampar a cielo abierto.

Invertir en una tienda de buena calidad

acampar2 (1).png

De no contar con una tienda que cubra sus necesidades, será difícil que pueda tener una experiencia agradable. Ya sea que posea una carpa nueva o una de segunda mano, lo importante es que sea de buena calidad y de un material resistente con el objetivo de evitar posibles incidentes. Te recomendamos el portal Hispavida, con muy buenos consejos acerca de qué producto es conveniente que adquieras antes de tu viaje. Así mismo, es fundamental tener en cuenta la cantidad de personas con las que viajará, en base a ello podrá conseguir el tamaño correcto de tienda.

Practicar la instalación de la tienda

Si bien armar una tienda podria parecer sencillo, no siempre lo es. No todos son especialistas en acampar y en el momento que se encuentra en la naturaleza con tan solo unos minutos de luz solar, podria no ser el mejor escenario para probar sus habilidades. Es por ello, que lo más conveniente es armarla varias veces previo a viajar. De esa manera además de aprender qué es lo que va con qué y en donde, también acelerará el proceso de instalación.

Impermeabilización de la tienda

acampar3 (1).png

Si bien la naturaleza es fascinante y digna de admiración, aun así, está repleta de sorpresas. Por lo que es básicamente imposible estar seguro de lo que podria hacer el clima. En un momento podria estar soleado y a los minutos siguientes desatarse un fuerte diluvio. Es por ello que es una circunstancia a la que debe estar preparado, para garantizar que tanto el equipo como usted eviten mojarse, lo mejor es rociar la tienda con sellados de silicona, de arriba a abajo y de una lado hacia al otro, inclusive los cierres.

Medidas de seguridad para los paseos

Normalmente las personas tienden a olvidarse del senderismo al no contar con experiencia en la naturaleza. Sin embargo, la práctica es uno de los momentos más emocionantes al acampar.

Por lo que, de ser una de las primeras oportunidades de poder practicarlo, las principales reglas básicas a seguir son, llevar una brújula y un mapa, contar con el calzado adecuado, dejar una nota que señale la ruta y la hora estimada de regreso, evitar el agotamiento, es decir, conocer sus límites. Llevar consigo un botiquín de primeros auxilios y como mencionamos en un comienzo, consultar el pronóstico previo a aventurarse hacia la naturaleza.