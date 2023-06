Fabiana Magallán, abuela paterna de Tahiel, en las escalinatas de tribunales dijo a Ahora ElDía que “sólo pido justicia por mi nieto, que esta mujer sea condenada, porque no quiero que haya más un Tahiel en ningún lado”.

Resaltó que “mi nieto, si no hubiese pasado esta barbarie, estaría yendo al jardín… porque el mes que viene cumpliría 4 años pero no está”, dijo la mujer con la voz quebrada.

Sobre el rol del estado, recordó que “en su momento me dirigí a la asistente social Margarita Medrano, fui al Copnaf y me dijeron que era una metida… cuando fui a pedir la custodia del nene como su abuela, porque el padre (su hijo) tiene problemas de adicciones y no estaba en condiciones de hacerse cargo. Después no me dejaban ver a mi nieto. Macarena, en su momento, me dijo que iba a matar a Tahiel si yo se lo quitaba, además amenazó con prenderme fuego la casa”, recordó.

Marcha por Tahiel

El martes 6 a las 10 de la mañana, familiares, vecinos, gente comprometida y conmovida por el caso, se juntarán en 25 de Mayo y Rocamora para marchar hasta tribunales para pedir justicia por Tahiel.