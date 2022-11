La separación de Tamara Báez y L-Gante continúa sumando escándalos, y esta vez la influencer denunció que el padre de Jamaica no le envió dinero como cuota alimentaria, sino que le mandó una bolsa con paquetes de fideos.

"¿Con qué se paga la luz, la obra social y demás? Una vergüenza, la voy a mantener con fideos a mi bebé ahora", lanzó Báez en una historia de Instagram en la que, junto a un emoji de ratón, mostró que recibió paquetes de fideos moñitos, mostacholes y tirabuzón.

Además, la influencer se quejó de que su ex le compró paquetes de pañales a su hija, pero de una marca que no usa. "Yo no pudo creer esto", se indignó.

Tamara Báez viene de ser noticia por la detención de Despre, su nuevo novio, quien intentó ingresar a un boliche con una pistola semi automática marca Bersa calibre 9mm, con cargador y 17 municiones.