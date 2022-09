L-Gante y Tamara Báez confirmaron que están separados hace dos meses. Sin embargo, parece que la ruptura no fue en buenos términos, ya que la mamá de Jamaica comenzó a revelar chats con el cantante y acusó a Wanda Nara de "romper" su familia.

A raíz de esto, varios programas quisieron contactarse con Tamara para invitarla a que hable del tema, pero se llevaron una sorpresa. Este miércoles por la mañana, Ángel De Brito compartió en su cuenta de Twitter que la representante de la influencer le había pedido cinco mil dólares para ir al programa y brindar una nota.

"5.000 dólares Qatar pide la ex de L-Gante por la nota #LAM" se limitó a escribir el conductor en su posteo en el que adjuntó la captura de la conversación con la prensa.

5.000 dólares Qatar pide la ex de elegant por la nota. #LAM pic.twitter.com/a4f5NHnoYV — ANGEL (@AngeldebritoOk) September 27, 2022

Allí puede leerse, cuando la productora del programa le propone la invitación: "Tiene que ser bueno el pago sino no hay manera de negociar. Ella es cero mediática... Tiene que ser mega tentador sino es un no rotundo. Esta chica tiene muchísima llegad y no quiere dar que hablar a nadie".

Y hete aquí que cuando la productora de LAM consulta "cuánto pide" Tamara, la respuesta tajante fue "Por menos de usd 5.000 (dólares) no va a dar notas".

Luego, en horas de la tarde, Jorge Rial, en Argenzuela, compartió otro chat que mantuvo con la misma persona, pero le pedían, al menos, ocho mil dólares para asistir al programa y dar una nota.