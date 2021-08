Tamara Pettinato habló sobre su visita a Olivos: "Es algo privado y no tengo la obligación de explcarlo"

La panelista admitió que fue a ver al Presidente pero, a diferencia de Florencia Peña, no quiso revelar el motivo y remarcó que no siente la obligación de explicarlo aunque le siguen dedicando tremendos mensajes a través de las redes sociales.

"A mí me incomoda bastante, yo les había pedido estos días que no hablemos del tema porque es poner el foco para que me sigan puteando y la verdad que no paro de recibir mensajes que me dicen ‘gato, pet..., put...’ sin saber por qué fui... No voy a decir cuál fue el motivo y de qué temas hablamos porque es algo privado que no siento que tenga la obligación de explicarlo", expresó, tajante, en diálogo con Radio con vos.

Acto seguido, contó que entiende el fastidio de las personas pero que las críticas que le hacen ya son demasiado. "Entiendo que hay un foco que es el enojo de la gente por quién entraba y quién salía de Olivos, sin saber el motivo, y otro es la violencia que viene después. Tuve que ver en la TV que decían que yo fui a Olivos con una prostituta... Pasan los días y me siguen mandando mensajes así, por eso dije ‘está bien, ¿quieren que diga algo?’. Sí, fui por un tema personal que no siento en la obligación de explicar y la verdad que a los hombres que fueron no sé si les cuestionan tanto el motivo", sumó.

Y se despidió remarcando que a los varones que fueron a Olivos no los cuestionaron como a ella. "Otras personas conocidas del sexo masculino, explicaron a qué fueron, qué hablaron. Vi todo el descargo de Flor Peña, dio lujo de detalle de por qué fue, cómo empezó, cómo le escribió y por qué la recibió y después la seguían insultando igual. Entonces, no sé si es necesario salir y hacer un descargo. Me parece que no me corresponde a mí explicar esto”, sentenció.