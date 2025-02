La autora argentina Tamara Tenenbaum obtuvo el galardón de la primera edición del Premio Paidós de ensayo de humanidades y ciencias sociales, dotado con 35 mil euros, con Un millón de cuartos propios, según informó el jurado en Barcelona.

Esta distinción nació para celebrar los 80 años de la editorial Paidós, y tuvo como jurado a Adela Cortina, Adolfo García Ortega, Gonzalo Celorio, Gabriel Rolón y la editora ejecutiva de Paidós, Elisabet Navarro. La premiación recibió un total de 207 originales en su primera edición.

Tenenbaum recibió en 2022 el encargo de traducir Una habitación propia de Virginia Woolf, y tomando como punto de partida todas las cuestiones que le suscitó dicho encargo, propone en este ensayo una relectura del libro para reflexionar sobre la situación actual de la mujer.

En el ensayo aborda temas como la precariedad laboral, el amor desaparecido en la era de las redes sociales, la comida, la relación con el dinero, el resentimiento como respuesta política o la nostalgia y el poder de la tradición.

Tenenbaum afirmó que, en este mundo actual que evoluciona a gran velocidad, la sociedad no tiene humor ni ironía y cuesta generar el juego que proponía Woolf en sus obrad. También aseguró que para el ensayo tuvo que colocarse en un lugar periférico y ver desde fuera. “Ya no me vienen a mí a preguntar, tengo que ir yo a preguntar”, señaló.

Diálogo con Virginia Woolf

En la obra ganadora, que se publicará el 26 de febrero, dialoga con el clásico de Virginia Woolf y presenta un ensayo que quiere ser “una propuesta de contramundo plebeya y feminista basada en la importancia de la belleza y el trabajo como ejes identitarios y factores emancipadores, productores de igualdad y libertad”, además de una oportunidad para pensar en otras formas de vivir en el siglo XXI.

La autora ganadora dijo que cuando uno se acerca a Una habitación propia por primera vez lo hace a su tesis principal, pero que cuando tuvo que traducirlo uno debe “acercarse a los detalles”.

El integrante del jurado Gabriel Rolón afirmó que Tenenbaum adaptó el texto de Woolf de una forma original, mientras que Celorio alabó la capacidad de combinar “un discurso de gran rigor intelectual con un tono amable y cercano”.

Tamara Tenenbaum (Buenos Aires, 1989) es licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, donde es docente, y enseña Escritura en la Universidad Nacional de las Artes.

Colaboradora de diversos medios de comunicación, ha publicado el libro de poemas Reconocimiento de terreno, el libro de cuentos Nadie vive tan cerca de nadie, el ensayo El fin del amor y las novelas Todas nuestras maldiciones se cumplieron y La última actriz.