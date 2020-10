Tardaron dos días en ubicar a una persona que dio positivo en el Puente San Martín

El director Departamental de Salud de Fray Bentos, Andrés Montaño confirmó que una persona requerida por la justicia fue detenida en el Puente General San Martín, dio positivo de coronavirus, y cuando se lo fue a notificar, había sido liberada y no pudo ser ubicada durante un día y medio.

Montaño explicó que el extraño hecho ocurrió el miércoles en el Puente San Martín. Un hombre llegó desde Argentina en un camión, que al momento de hacer el trámite de ingreso, el sistema detectó que estaba requerido por la justicia.

“Prefectura lo detuvo y se lo hisopó, luego la Justicia lo liberó, pero no siguió nuestra recomendación de que esperara el resultado del test” explicó Montaño0. La persona fue liberada y se fue, sin embargo no había forma de contactarlo, ya que no tenía celular.

Pocas horas después llegó el resultado del test, el cual era positivo y saltaron las alarmas para intentar localizarlo. "Rápidamente se dio aviso a la policía para detenerlo, hecho que se concretó un día y medio después en Canelones" confirmó el funcionario.

Montaño explicó que en este caso falló el protocolo ya que esa situación se hubiese solucionado con un test negativo o que no hubiese sido liberado hasta tener el resultado. Se está haciendo el seguimiento epidemiológico de sus contactos. (Fuente: Info Río)