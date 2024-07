En medio de la Emergencia Alimentaria, las políticas públicas de asistencia que se realizan a nivel local se tornan indispensables en Gualeguaychú. De hecho, este año aumentó un 35% la concurrencia a comedores escolares en la ciudad y los referentes de los merenderos no dejan de señalar este incremento, el cual describen como constante.

Para asistir a los espacios más vulnerables de la ciudad, en 2022 el Municipio lanzó “Nutrir”, un programa que busca garantizar la presencia de alimentos esenciales en las mesas de las familias alcanzadas mediante la transferencia directa de dinero para su adquisición en cualquiera de los comercios establecidos como “Puntos Nutrir”.

Esta asistencia fue licitada en la gestión anterior y quedó en manos de un privado que se comprometió no sólo a cumplir con el requerimiento de que estén todos los productos en los diferentes puntos de venta en la ciudad, sino también que todo se haga en un contexto de higiene, seguridad y transparencia.

Con la llegada del intendente Mauricio Davico, el Gobierno comenzó a llevar a cabo un estricto control del programa social y decidió realizar un reempadronamiento de todos los beneficiarios. El motivo por los cuales la Secretaría de Desarrollo Humano decidió realizar este nuevo registro encuentra su motivo en irregularidades en los datos de quienes tienen una de estas tarjetas.

“Un gran porcentaje de los usuarios de la ‘Tarjeta Nutrir’ tienen domicilio en la Municipalidad, algunos no tienen la información del documento, mientras que otros no tienen número de contacto; y si lo tienen no contestan. Por eso, hemos decidido hacer este reempadronamiento, ya que queremos conocer a cada uno de los beneficiarios”, apuntó Juan Ignacio Olano, Secretario de Desarrollo Humano.

En esta línea, el responsable del área contó que se suspendió el beneficio a 70 personas porque “no tenían movimiento”. De hecho, resaltó Olano únicamente ocho usuarios reclamaron esta situación.

Desde que comenzó el reempradonamiento el lunes 1º de julio, de 2.150 anotados, más de 500 realizaron el trámite en la Secretaría de Desarrollo Humano. Sin embargo, desde el área detectaron ciertas fallas: una de ellas es que los ciudadanos acuden con más de una tarjeta, pero la actualización de los datos es personal.

Según Olano el trámite es sencillo y no requiere mucho tiempo: “Se completa una planilla, se hacen una serie de preguntas y no lleva más de 2 minutos. Luego esa información va a ser discutida con cada una de las Trabajadoras Sociales de los Centros de Asistencia Primaria de la Salud (CAPS) que corresponden al lugar a donde vive cada persona. Esto es importante ya que la mayoría de las entregas de tarjetas no tuvieron ningún rigor del trabajo social. La cuestión alimentaria es una situación muy límite. Nosotros nos entregamos al criterio técnico de las trabajadoras sociales. Por eso estamos incorporando nuevas profesionales a nuestro equipo porque en este momento, donde los recursos no son abundantes, debemos dirigirlos correctamente”.

En total, el Municipio destina 35.000.000 de pesos al programa “Tarjeta Nutrir”. Entre los beneficiarios de esta política pública se distinguen los “usuarios individuales” que reciben 25.000 pesos por mes y aquellos que tienen comedores y merenderos, cuyo monto es de 65.000 pesos.

Hasta el momento, no existe una discriminación en cuánto a la dieta que debe llevar la persona, como es el caso de quienes tienen la condición de celiaquía. Al respecto, Olano manifestó que “este programa no tiene una diferenciación con respecto a las personas celiacas, y es una cuestión que estamos trabajando porque es una demanda que tenemos que atender debido a que sabemos que son productos mucho más caros”.

¿Chau licitador y Puntos Nutrir?

Como parte del programa, la gestión pasada concedió la licitación por el programa “Nutrir” al empresario local Cristian Pervieux, quien a partir de esa concesión está obligado a abastecer a los 11 “Puntos Nutrir” con los casi 20 productos que contempla el esquema.

Entre las irregularidades que detectó la Secretaría de Desarrollo Humano se señala que “hay serios incumpliendo en cuanto al stock y la distribución de las mercaderías de productos que son importantes para las personas. También detectamos las fallas en los ‘Puntos Nutrir’, que no cumplen con las condiciones de seguridad en la higiene de los alimentos”.

“Los 17 productos tendrían que estar siempre, los vecinos denuncian que no están y son hasta 40% más caros que en otros lugares. Eso está constatado, son cuestiones que se van a evaluar. Estamos juntando toda la documental y recabando toda la información para al Área de Legales. Además, nos estamos juntando con las demás Direcciones para tomar la mejor decisión en cuanto a si esta persona va a seguir prestando el servicio o no. Este sistema es una buena herramienta, pero no funciona bien”, detalló Olano.

Por otro lado, con la revisión del programa, buscan ampliar la cantidad de productos que los beneficiarios puedan adquirir: “Nosotros tenemos la intención de darle la libertad a los vecinos de comprar en otros lados, y que no solo pueda comprar productos secos, sino carne, verduras y panificación. Queremos lograr esa libertad y empoderamiento en los usuarios. Vamos a establecer una modalidad para que no solo sean 11 puntos, sino que sean muchos más comercios de Gualeguaychú los que estén adheridos”.

En esta línea, Olano apuntó que “estamos alineando algunos avances y la idea es que haya una aplicación conocida, un sistema fácil para manejar el dinero. Tenemos que rediscutir este programa dentro del sentido común. Para nosotros es fundamental trabajar con el Centro de Defensa al Consumidor y la Asociación de Almaceneros para poder llevar un seguimiento y un control”.

No obstante, el responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano advirtió que el organismo de control del programa es la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria y la Dirección de Bromatología.

Finalmente explicó que como parte de la revisión del Programa “Nutrir” se buscará poner un fuerte acento en la educación sobre la alimentación: “Más allá de transferir el dinero queremos hacer un énfasis en la capacitaciones de económica social y doméstica, de emprendimientos que para nosotros es el camino. El camino es enseñar y educar. Estas capacitaciones involucrarán fuertemente a la nutrición también. Tenemos que darle la herramienta al vecino y educar desde la nutrición y aprovechar al máximo esta inversión que se hace”.

Los productos que se pueden adquirir con la Tarjeta Nutrir